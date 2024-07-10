متحدث الزمالك يكشف موعد حل أزمة القيد والحصول على رخصة المشاركة بالكونفدرالية

نادي الزمالك، أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عدم وجود تطورات في حصول النادي على رخصة المشاركة في الكونفدرالية، على الرغم من إرسال الدفعة الأولى للمغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق، موضحًا أن هناك مبالغ بسيطة لا تتعدى 150 ألف دولار لمن لديهم مستحقات متأخرة.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن حصول الزمالك على رخصة المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمر مضمون خاصة وأن إسمه أصبح موجودًا على السيستم.

أزمة القيد على الزمالك

وأشار إلى أن القيد على الزمالك ما زال موقوفًا بسبب تبقي 150 ألف دولار كمستحقات متأخرة، إلا أن هذا المبلغ لا يمثل أزمة إطلاقًا على النادي، بينما سيسدد النادي هذا المبلغ بالتزامن مع بدء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح سالم، أن هناك أولوية لدفع مستحقات اللاعبين المتأخرة في الفترة الحالية، فضلًا عن أن النادي مهتم بتدعيم فرق ألعاب الصالات بقيادة هشام نصر نائب رئيس المجلس، بخلاف وضع سقف رواتب للاعبين في ألعاب الصالات.

وعن تجديد عقد أوباما، أكد عدم وجود أي تطورات في ملف تجديد عقد اللاعب، إلا أنه يبقى أحد أبناء النادي، والذي إذا احتاجه لن يتأخر عنه، بينما النادي ينتظر عودة سامسون أكينيولا للانتظام في التدريبات بعد تسديد مستحقاته المتأخرة.

وواصل أحمد سالم، تصريحاته، بتأكيد أن عقوبة «كاف» على نادي الزمالك قاسية للغاية، بينما موتيابا الذي اعتنق الإسلام وغيّر إسمه إلى جمال، بعدما تابع اللاعبين عن قُرب وكذلك مشاهدتهم أثناء الصلاة، فضلًا عن أنه قريب للغاية من السنغالي إبراهيما نداي الذي كان يستفسر منه عن الكثير من الأشياء الخاصة بالإسلام.

واختتم تصريحاته، بالحديث عن مباراة الأهلي وبيراميدز، قائلًا: «لا تعني نادي الزمالك نهائيًّا.. نركز على مباريات فريقنا فقط».