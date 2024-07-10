شهدت أول أهداف ميسي، الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا بعد تخطي كندا بثنائية نظيفة

تأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة، بعد عبوره منتخب كندا في نصف نهائي البطولة فجر الأربعاء بثنائية نظيفة.

وحقق منتخب "التانجو" على ملعب "ماتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي انتصارًا مريحًا على مفاجأة البطولة، المنتخب الكندي، بنتيجة 2-0.

وافتتح مهاجم مانشستر سيتي، جوليان ألفاريز التسجيل في الدقيقة 23، قبل أن يضيف الأسطورة ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 51، وهو هدفه الأول في البطولة.



وحافظ المنتخب الأرجنتيني على شباكه للمرة الرابعة في البطولة، ليعزز خط الدفاع مكانته بين الأفضل في القارة.

ويتجه منتخب الأرجنتين إلى مدينة ميامي، لخوض نهائي "كوبا أمريكا" الأحد المقبل، أمام الفائز من مباراة كولومبيا والأوروجواي.

تشكيل الأرجنتين ضد كندا في كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: جونزالو مونتييل - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس تاليافيكو

الوسط: إنزو فرنانديز - ماك أليستر - رودريجو دي بول

الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - أنخيل دي ماريا

تشكيل منتخب كندا ضد الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: ماكسيم كريبياو

الدفاع: جونستون - بومبيتو - ديريك كورنيليوس - ألفونسو ديفيز

الوسط: إسماعيل كوني - يوستاكيو

الهجوم: ريتشي - جوناثان ديفيد - لارين - شافيلبيرج

ويسعى منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز بالنسخة الماضية 2021.

وتوج منتخب التانجو ببطولة كوبا أمريكا 15 مرة في تاريخه، ويبحث عن الوصول للقب الـ16 من البطولة الأقوى في أميركا الجنوبية.