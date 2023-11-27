أخبار الاقتصاد اليوم: رئيس موازنة النواب ينفي تعويم الجنيه.. وأسباب تحويل الحساب لـ "راكد" في البنوك

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد.

بكام سعر جرام الذهب؟ حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية

سعر جرام الذهب ، ارتفع مؤشر الذهب العالمي بـ حركة التعاملات ، وسجل المؤشر العالمي 2013 دولارا للأونصة الواحدة.

ورصدت “فيتو” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الشهرين، وكسر المستوى ليهبط من جديد عند 2013 نقطة.

ونتيجة لانخفاض المؤشر العالمي للدولار ووصوله قرب مستويات 103.30 نقطة، سجل الذهب أعلى مستوياته الآن بالمؤشر العالمي.

كيف سيتم صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية؟ شعبة المخابز تجيب (فيديو)

رغيف الخبز البلدي، قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن رغيف الخبز المدعم خط أحمر لن يتم المساس به.

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سعر رغيف الخبز البلدي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": رغيف الخبز البلدي سيتم بيعه لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر 1 جنيه.



المخابز البلدية المدعمة

ولفت: طرح رغيف الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية سيكون من خلال المخابز البلدية المدعمة.

138 ألف عملية تداول بختام حركة تعاملات اليوم الإثنين بالبورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.722 تريليون جنيه، ليربح نحو 20 مليار جنيه، حيث بلغ عدد عمليات التداول بختام حركة التعاملات 138 الف عملية بيع وشراء.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.39% عند مستوى 25905 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% عند مستوى 30847 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.73% عند مستوى 11028 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% عند مستوى 5151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 7549 نقطة.

فخري الفقي يكشف السعر العادل للدولار

سعر الدولار، كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن السعر العادل للدولار أمام الجنيه المصري حاليا.

سعر مبالغ فيه للدولار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: السعر الحالي للدولار في السوق الموازي مبالغ فيه للغاية بنسبة كبيرة.

سعر الدولار العادل

وأكد أن السعر العادل للدولار حاليا من المفترض أن يتراوح ما بين 35 إلى 40 جنيها فقط.

ملامح برنامج تأمين الادخار والاستثمار.. تعرف عليها

توفر شركات التأمين وثيقة تكافل ادخار استثمار ضمن خطط الشركات لتوفير منتجات تأمينية تخدم كافة شرائح المجتمع، وتوفر متطلبات الحياة من الجانب التأميني والادخاري.

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• تحقق هذه الوثيقة مبدأ التكافل والتضامن بين المشتركين عند وفاة أحدهم خلال مدة التأمين

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استحقاق مبلغ التكافل



فى حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة حتى نهاية مدة التأمين ترد قيمة الاشتراكات الادخارية بعد اســتبعاد الاشتراك الأول مضافا إليه عائد الأرباح السنوية.

فى حالة الانسحاب بشرط مرور سنتين على الأقل.

ترد قيمة الاشتراكات الادخارية بعد استبعاد الاشتراك الأول مضافا إليه 90 % من عائد الأرباح السنوية عن المدة المسددة.

فخري الفقي يكشف مفاجأة عن شكل تعويم الجنيه المنتظر

تعويم الجنيه قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: إنه لا تعويم للجنيه بالشكل التقليدي الذي يتحدث عنه البعض، وما يثار عن أي تخفيض للجنيه بعد الانتخابات الرئاسية لا أساس له من الصحة.



اقتصاد المضاربات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: في ظل الأزمات وتداعياتها على الاقتصاديات الناشئة ومن بينها مصر يكون هناك حالة ندرة في النقد الأجنبي وعدم قدرة البنوك علي تدبير الدولار الأمر الذي يتولد عنه وجود سعرين للدولار وهنا يبدأ يتحول الاقتصاد إلى المضاربات.



حقيقة تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية

وأوضح: "الحديث عن تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية أمر خاطئ، والتعويم بالشكل التقليدي لن يتم".



التأثير السلبي لتعويم الجنيه

وأكد: لا تعويم للجنيه طالما أن الأمر يمس الأمن القومي وإذا تم التعويم بالشكل التقليدي معناها مزيد من التضخم والغلاء وهذا يؤثر على النسيج الاجتماعي".

أسباب تحويل الحساب لـ"راكد" في البنوك وعمليات يجب إجراء إحداها خلال عام لتجنب المشكلة

حدد البنك المركزي أسباب تحويل الحساب إلى راكد حيث يجري ذلك إذا لم يتم إجراء معاملة واحدة من المعاملات التالية عليه خلال عام.

وتشمل قائمة العمليات التي إذا لم يتم إجراؤها خلال 12 شهرا تحويل الحساب إلى راكد ما يلي:

1- سحب

2- إيداع

3- تحويل

4- الاستعلام الإلكتروني أو الموثق عن الرصيد..

ولا تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء، مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب.

يبحث العديد من عملاء البنوك الذين باتت لهم حسابات راكدة في البنوك عن إجابة لتأثير هذه الحسابات على الآي سكور لهم خاصة تلك التي لا يجري عليها أي تعاملات مالية لفترات تجاوزت العام وبعضًا منها كان بغرض تحويل رواتب وخلافه عليها وتم التعامل مع بنك آخر تحت أي ظرف في عملية التحويل.

منبه وقفل من الذهب الخالص، نرصد أغرب معروضات "نيبو" في يومه الثاني

تستمر فيتو في رصد فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لمعرض نيبو للذهب والمجوهرات، حيث عرض المشاركون بالمعرض العديد من الأشكال المختلفة من المشغولات الذهبية بأعيرتها المتنوعة.

المشغولات الذهبية الغريبة في معرض نيبو

وأبرز الأشكال التي تم عرضها من جانب الشركات المشاركة بالمعرض، منبه من الذهب، وقفل بالمفتاح الخاص به، وكذلك سلسلة على شكل ثعبان من الذهب الخالص.

وكانت بعض الشركات قد عرضت خلال اليوم الأول من المعرض بعض المشغولات الذهبية الغريبة الأخرى والتي على رأسها نظارة سمارت ذهبية، ومشط، ومصحف يبلغ كليو جرام، يوجد به مشغولات من الذهب الخالص.

وزير المالية يكشف تفاصيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.



تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة

وأوضح الوزير، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.