علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه: "خفة دم المصريين ملهاش حل"

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، صورة ساخرة عن خفة دم الشعب المصري وتعامله مع تعويم الجنيه خلال السنوات الماضية وهي ما لاقت استحسانا وقبولا بين النشطاء.

وعلق “علاء” على الكوميكس التي نشرها قبل قليل قائلا: “خفة دم المصريين ملهاش حل”.

وعلق خالد محمد على الصورة قائلا: “طول عمر المصريين كده مش الأيام دي بس.. أنا فاكر في التسعينات كنا بنقف في طوابير الجمعيات نص عمرنا”.

وكتبت أماني، كان في نكتة حلوة أيام الوالد الله يرحمه: قالك جمال اشترى شقة في أكتوبر وشقة في العاشر من رمضان وفتحهم على بعض، شعب النكتة عنده وليدة معاناته على مر الزمان ! ولو حضرتك عايز ملايين النكت اللطيفة من أيام الوالد موجودة في ذاكرة الملايين وممكن يضحكوك جدا.

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ورد علاء عليها: طيب وايه المانع والمشكلة حضرتك بالعكس طول عمرنا نسمع نكت كتيرة لطيفة أيام الوالد نتقبلها ونضحك عليها.

تحريك سعر الصرف لهذا السبب

وعلى جانب آخر، قال الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق، إن الدولة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي علي إتاحة سعر صرف مرن وليس سياسة تعويم وعدم التثبيت.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أنه من المتوقع تحريك سعر الصرف بشكل مرن الفترة المقبلة للوفاء بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية وفوات زمن تثبيت سعر الصرف بشكل غير حقيقي.

جهد الدولة لتوفير العملة الصعبة

ولفت إلى أن ما تقوم به الدولة زيادة الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي وعمل قناة السويس بشكل أكبر ودعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوسع في عمليات الرقمنة خاصة في كافة الخدمات.



حل أزمة العملة

وأشار إلى أن إدخال القطاع الخاص بشكل أكبر في المشروعات والاستثمارات السبيل الوحيد لدعم وتقوية العملة المصرية.

في وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، تعكس تحقيق معظم المستهدفات المالية فى هذه الموازنة الاستثنائية التي انتهت بنهاية يونيو الماضى، رغم كل الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري، الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والأوضاع العالمية، وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على مختلف الدول، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية فى ظل حالة عدم التيقن السائدة بين أوساط المستثمرين.

إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية



ولفت إلى أننا انتهجنا مسارًا متوازنًا فى إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنة سواءً فى قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع فى الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية؛ لتخفيف حدة التأثيرات العالمية للموجة التضخمية على المواطنين بقدر الإمكان، وغير ذلك من مصروفات حتمية، جنبًا إلى جنب مع العمل المتواصل على تحقيق الانضباط المالي، برفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وبناءً للقدرات الوطنية على كل المستويات؛ من أجل تعظيم جهود استعادة التعافي الاقتصادي، ومعدلات النمو الغني بالوظائف.