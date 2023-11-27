الإثنين 27 نوفمبر 2023
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اقتصاد

المشاركون العرب والأجانب يشيدون بجودة المشغولات الذهبية في معرض نيبو (صور)

المشاركون في معرض
المشاركون في معرض نيبو للذهب والمجوهرات، فيتو

شهد معرض نيبو للذهب والمجوهرات في نسخته الثالثة إقبالًا للمشاركين من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية، ثاني أيام فعالياته والتي بدأت يوم أمس الأحد وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء.

عرض الكثير من المشغولات الذهبية 

وأشاد الزائرون، بالتنوع في المعروض من هذه المشغولات، والتي تتناسب مع مختلف الشرائح والطبقات، ويتم عرض الكثير من المشغولات الذهبية بمختلف الأشكال والأعيرة، من كافة الشركات المشاركة.

معرض الذهب والمجوهرات نيبو

وبلغ عدد المشاركون في معرض الذهب والمجوهرات نيبو 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا، إضافة إلى مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110 مشترين.

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وأوضح هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب، أن مساحة العرض لنبيو قد تضاعفت علي مدار دوراته الثلاث، حيث تبلغ مساحة العرض للنسخة الحالية مساحة 8000 متر مربع مقارنة بمساحة عرض 3000 متر مربع في دورته الأولى.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة حوالي 50 من كبار مؤسسات إنتاج – تجارة - تداول الذهب وماكينات التصنيع  لكافة العمليات الانتاجية ومنتجات المشروعات المغذية لتجارة الذهب بالاضافة الي عارضين دوليين من دول (الإمارات العربية المتحدة - إيطاليا - ألمانيا - تركيا - الصين).

دعم رواد الأعمال من المصممين

وتشمل أجنحة  للمصنعين المحليين والدوليين بالإضافة إلى جناح خاص لعرض أعمال شباب المصممين المصريين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين ودعم ظهور تلك الأعمال الإبداعية المصرية للأسواق العالمية مجانا للمساهمة في دعم رواد الأعمال من المصممين.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام يشهد تسهيلات اجرائية لضم وتسجيل كل أصحاب مشروعات إنتاج وتداول الذهب للشعبة العامة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي ومحاولة إنهاء ظاهرة الاقتصاد الموازي في قطاع تداول الذهب.

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ولفت، إلى أن نبيو له أهمية خاصة للمنتج المصري يتيح عرض منتجات المشغولات الذهبية المصرية على كبار تجارة وتداول الذهب بالأسواق العربية والأفريقية والعالمية لتنمية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.

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