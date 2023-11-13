الإثنين 13 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تغطيات وثيقة التأمين ضد الأمراض الحرجة، تعرف عليها

التأمين الطبي، فيتو
التأمين الطبي، فيتو

تأمين الأمراض الحرجة، هو أحد أنواع التأمين، ويعرف أيضا باسم التأمين ضد الأمراض المستعصية، ونستعرض أهم ملامحه كالتالي: 

 - يمكن للمريض أن يحصل على تغطية شاملة تتكفل بالعلاج والأشعة والفحوصات المطلوبة على الأمراض الحرجة مثل الأورام والسرطانات والسكتة الدماغية وغيرها. 

في السابق؛ لم تكن نسب النجاة من تلك الأمراض مرتفعة، ولكن بفضل التقدم في الطب؛ ازداد معدل الشفاء من تلك الأمراض والتي كانت تعتبر مميتة فيما سبق ويتكبد فيها المريض تكاليف عالية أكثر مما يستطيع التحمل.

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- وجود تأمين صحي يساعد في تغطية نفقات تلك الأمراض ولكن إلى حد معين، فمصاريف تغطية الفحوصات والعلاجات الخاصة بها تكون مرتفعة جدًا، ما يجعلها غير كافية لتغطية الجزء المتبقي من تكلفة البقاء في المستشفى وغير ذلك. 

 تقليل التحمل المادي على أصحاب الأمراض

الهدف من وجود تأمين للأمراض الحرجة هو تقليل التحمل المادي على أصحاب الأمراض، بالإضافة إلى ذلك استكمال مزايا التغطية الطبية التي يقدمها التأمين الصحي العام. 

ويختلف الأطباء حول وصف المرضى بأنهم أصحاب أمراض مستعصية، ولكن ضمن هذا الاختلاف يمكن تصنيف كل الأمراض التالية على أنها حالات حرجة، وتشمل: السرطانات، وتشمل أنواع معينة من السرطان؟ السكتات الدماغية. الأزمة القلبية. الشلل. الفشل الكلوي. جراحات مجازة الشريان التاجي أو رأب الأوعية. زراعة ونقل الأعضاء الجسدية المختلفة. الزهايمر. 

 

تغطيات أخرى: 

يوفر التأمين ضد الأمراض الحرجة تأمينا ضد الوفاة والأمراض الحرجة. الضمانات هي كالأتي:
تغطية الوفاة؛ تدفع كتعويض عن الوفاة للمستفيد من المؤمن أو الورثة القانونيين للمؤمن, إذا لم يتم تحديد اي مستفيد على النحو المحدد في البوليصة وذلك في حال وفاة المؤمن خلال مدة التأمين.

التأمين ضد الأمراض الحرجة؛ يتم دفع مبلغ التأمين  المحدد في البوليصة عند وقوع الخطر وذلك عندما تقوم بإرسال وثيقة مكتوبة تثبت أنك قد عولجت او خضعت لعملية جراحية لأول مرة في حياتك بسبب الأمراض الحرجة المذكورة  وذلك في موعد لاحق من تاريخ بدء التأمين. 

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كيفية تقديم مطالبة للحصول على تعويض من شركة التأمين

 

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