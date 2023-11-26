الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التموين: طرح الخبز البلدي لغير حاملي بطاقات الدعم بجنيه يناير المقبل

الخبز البلدي المدعم،
الخبز البلدي المدعم، فيتو

رغيف الخبز البلدي، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رغيف الخبز يكلف الدولة حاليا 1 جنيه ويتم بيعه للمواطن بـ5 قروش فقط.

 

تكلفة رغيف الخبز

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: الحكومة تتحمل 95 قرشا من تكلفة كل رغيف خبز مدعم.

 

طرح الخبز البلدي بسعر 1 جنيه لغير حاملي البطاقات التموينية

وأكد: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق علي إتاحة الخبز البلدي المدعم لغير حاملي بطاقات التموين بسعر 1 جنيه وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل.

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سعر التكلفة

ولفت إلي أن الدولة ستوفر الخبز البلدي لغير حاملي بطاقات التموين بسعر التكلفة.

وزير التموين: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ90 مليار جنيه سنويا

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية

 

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية
 

وأكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء.

 

كيفية حساب نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية
 

وأضافت أنه يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر، دون التقيد بأيام بعينها، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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