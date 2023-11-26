تعيين محمد أبو موسى أول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري تعيين محمد أبو موسى كمساعد لمحافظ البنك المركزي المصري، إذ تم استحداث هذا المنصب مؤخرا ليكون أبو موسى أول مساعد للمحافظ.

وكان أبو موسى شغل منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذا عضو مجلس إدارة بديل ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.

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ويتمتع أبو موسى، بخبرة مهنية متميزة تمتد إلى أكثر من 25عامًا في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من الإنجازات وتقلد عدة مناصب ببنوك عالمية في مصر كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضوًا في مجلس إدارة المصرف المتحد.

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