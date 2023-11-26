الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تعيين محمد أبو موسى أول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري

البنك المركزى، فيتو
البنك المركزى، فيتو

أعلن البنك المركزي المصري  تعيين محمد أبو موسى كمساعد لمحافظ البنك المركزي المصري، إذ تم استحداث هذا المنصب مؤخرا ليكون أبو موسى أول مساعد للمحافظ. 

وكان أبو موسى شغل منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذا عضو مجلس إدارة بديل ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.

Advertisements

ويتمتع أبو موسى، بخبرة مهنية متميزة تمتد إلى أكثر من 25عامًا في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من الإنجازات وتقلد عدة مناصب ببنوك عالمية في مصر كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضوًا في مجلس إدارة المصرف المتحد.

قرار جمهوري بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام

البنك العربي الافريقي الدولي يكشف أداءه المالي بنهاية الربع الثالث من 2023

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ،أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية.


 

البنك المركزى البنك العربى الافريقى البنك المركزى المصرى الاستيراد والتصدير بنك المركــزي المصـري

مواد متعلقة

الأهلي أمام المصري، آخر خسارة للأحمر بربع نهائي كأس مصر

الأهلي يجهز مفاجأة في تقديم رضا سليم

فحص طبي يحسم عودة ياسر إبراهيم للأهلي أمام المصري

لاعب جديد يرحل عن الأهلي إلى سموحة

الأهلي يشترط وصول عروض رسمية لمناقشة احتراف السولية

محمد شريف يواصل الغياب عن الأهلي أمام المصري

ميركاتو الصيف، عمار حمدي يقترب من الرحيل إلى زد

كولر يرفض إغلاق هذا الملف في الأهلي

الأكثر قراءة

الخارجية الأمريكية ترد على اقتراح السيسي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح (فيديو)

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الأولي

الزمالك يفوز على أبوسليم بهدف نظيف في بداية مشواره بمجموعات الكونفدرالية (صور)

قرار جمهوري بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام

قراران جمهوريان جديدان اليوم

شعبة المواد الغذائية تكشف سبب فشل مبادرة تخفيض الأسعار

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

الرقص على قبور الضحايا بحثا عن نصر وهمي، سر زيارة نتنياهو إلى قطاع غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

ريهام سعيد تعود بموسم جديد من “صبايا الخير”

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، أدعية لإزالة الخوف من المستقبل

هل يمكن الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس الشريف؟

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية