نظارات سمارت ذهبية ومصفف شعر عيار 18، آخر تقاليع معرض نيبو في يومه الثاني

عرضت إحدى الشركات المشاركة في معرض نيبو للذهب اليوم الإثنين 27-11-2023 نظارات شمسية مصنوعة من الذهب.

نظارة شمسية من الذهب

وتتميز النظارة الشمسية بأنه يمكن، من خلالها إجراء المكالمات الهاتفية، وتتميز بتصميمها الأنيق المناسب للرجال والنساء.

وتختلف كمية الذهب الذي تحتويه كل نظارة عن الأخرى حيث يوجد بعض النظارات المصنوعة بالكامل من الذهب وتحتوي على 60 جراما من الذهب وتتخطى سعرها 250 ألف جنيه والبعض يحتوي على 31 جراما من الذهب.

كما تم رصد عدة مشغولات ذهبية غير مألوفة للسوق المصري، على رأسها مصحف مطرز ب 950 جراما عيار 21 إضافة إلى عرض مصفف للشعر من الذهب عيار 18.

وتعد أبرز الأشياء الغير مألوفة التي تم عرضها اليوم، ماكينة صراف آلي للسبائك الذهبية بمختلف أعيرتها، حيث يتم ربط هذه الماكينة بالهاتف المحمول، والذي يتم من خلاله تحديد نوع السبيكة التي يريدها المشتري، ثم خصم ثمنها من خلال الحساب البنكي للمشتري.

Advertisements

وانطلقت أمس الأحد، 26 نوفمبر، فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بمشاركة 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والاجنبية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية، وأضاف وزير التموين، أن الدورة الحالية من معرض "نبيو" تنطلق تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين، ومصلحة الدمغة والموازين، والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

ووجه وزير التموين بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

ولفت المصيلحى إلى أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتي تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافة إلى عدد 41 لوط سبائك فضة، بإجمالي وزن 102 كيلو جرام.