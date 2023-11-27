فخري الفقي يكشف مفاجأة عن شكل تعويم الجنيه المنتظر

تعويم الجنيه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: إنه لا تعويم للجنيه بالشكل التقليدي الذي يتحدث عنه البعض، وما يثار عن أي تخفيض للجنيه بعد الانتخابات الرئاسية لا أساس له من الصحة.



اقتصاد المضاربات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: في ظل الأزمات وتداعياتها على الاقتصاديات الناشئة ومن بينها مصر يكون هناك حالة ندرة في النقد الأجنبي وعدم قدرة البنوك علي تدبير الدولار الأمر الذي يتولد عنه وجود سعرين للدولار وهنا يبدأ يتحول الاقتصاد إلى المضاربات.

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حقيقة تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية

وأوضح: "الحديث عن تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية أمر خاطئ، والتعويم بالشكل التقليدي لن يتم".



التأثير السلبي لتعويم الجنيه

وأكد: لا تعويم للجنيه طالما أن الأمر يمس الأمن القومي وإذا تم التعويم بالشكل التقليدي معناها مزيد من التضخم والغلاء وهذا يؤثر على النسيج الاجتماعي".



ربط الجنيه بسلة عملات أجنبية

وأوضح: "ربط الجنيه بمؤشر عبارة عن سلة من العملات مثل الدولار واليورو والين وعملات الشركاء التجاريين إلى جانب الذهب، وكل عملة مرجحة بوزنها في تعاملات مصر الاقتصادية وبذلك سيكون هناك مرونة، ونحن في انتظار إعلان البنك لإعلان هذا المؤشر الذي يظهر القيمة الحقيقية للجنيه أمام سلة العملات الأجنبية بعد عملية الربط".

شرطان لتعويم الجنيه

وتابع: لا تعويم للجنيه بأي شكل من الأشكال طالما أنه يمس الأمن القومي إلا في حالة تراجع معدلات التضخم ووجود حصيلة كافية من الاحتياطي النقد الأجنبي كحصيلة للدفاع عن الجنيه يناور بها ولتكن مثلا 10 مليار دولار مخصصين فقط لفتح الاعتمادات للمستوردين من الصناع والتجار وبالتالي لا نجد وجود للسوق السوداء.



الأمن القومي

وأكد: أن أي تخفيض لقيمة الجنيه فيها مساس بالأمن القومي، وبالتالي لن يحدث التعويم في ظل الأوضاع والظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم وصل إلى 38.5% والبنك المركزي يستهدف تراجعه ما بين 5 إلى 9%.