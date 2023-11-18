ماذا تعرف عن البورصة العقارية؟ والهدف من تأسيسها وكيفية إحداث حراك في سوق المال

قال محمد حسين خبير أسواق المال لـ " فيتو ": هناك مساعى إلى فتح آفاق استثمارية جديدة لإضافة أدوات استثمارية متنوعة، حيث يتم استحداث كل ماهو جديد فى سوق المال لكى يتم من خلاله مزيد من جذب التدفقات النقدية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن من بينها القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الرئيسية بسوق المال.

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مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

ماذا تعنى البورصة العقارية ؟

وأوضح حسين قائلا: من تلك الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بشأن إنشاء صندوق عقاري لتداول العقار في البورصة المصرية، موضحًا أن مفهوم البورصة العقارية ببساطة هى سوق مالي، يتم فيها تداول العقارات من حيث الفكرة بطريقة مشابهة لتداول الأسهم والسندات في البورصات التقليدية.

وسيلة للمستثمرين لشراء وبيع العقارات بسهولة وشفافية

وأشار حسين إلى أن توفير وسيلة للمستثمرين لشراء وبيع العقارات بسهولة وشفافية، تتضمن هذه العقارات المتداولة عادة العقارات التجارية والسكنية والصناعية، موضحًا أنه يتم تجميع العقارات المتداولة في صناديق استثمارية عقارية أو وحدات استثمارية، ووثائق عقارية قابلة للتداول، والمستثمرون يشترون وحدات في هذه الصناديق أو الوحدات ويحق لهم الاستفادة من دخل العقارات وارتفاع قيمتها.

البورصة العقارية من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار

ونوه محمد حسين خبير أسواق المال إلى أن البورصة العقارية من شأنها إحداث حالة من الحراك في سوق المال، بالإضافة إلى أن وجود بورصة عقارية مبنية على قاعدة بيانات واضحة، توفر معلومات كافية عن سوق العقار في مصر، ومن شأنها إحداث تقييم حقيقي للوحدات يعبر إلى حد كبير عن الواقع، لا سيما الاختلافات الحادثة في الأسعار ما بين التجمعات السكنية المختلفة، أو المنطقة، لاعتبارات المكان والمساحة والتشطيب والعوامل المرتبطة بالمكان المحيط بالوحدة والخدمات وغير ذلك من عوامل التقييم.

مؤشرات البورصة العقارية، فيتو

ما هو الهدف من البورصة العقارية ؟

أوضح حسين إلى أن الهدف الأسمى للبورصة العقارية هو وجود تقييم حقيقي للقطاع، وذلك لتحديد قيمة العقار بشكل واقعي، فضلًا عن الدور المنوط بها في مسألة تصدير العقار، وبما يساعد على توفير العملة الصعبة.

حركة تعاملات الخميس بالبورصة المصرية 16 / 11 /2023

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الخميس، حيث بلغ عدد عمليات التداول بنهاية تعاملات الأسبوع 114 ألف حركة تداول، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% عند مستوى 24330 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 29389 نقطة، وقفز مؤشر " إيجي إكس 30 للعائد الكلي " بنسبة 0.78% عند مستوى 10337 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 097% عند مستوى 4879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% عند مستوى 7179 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

حركة تعاملات البورصة المصرية الأربعاء 15 / 11/ 2023

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الموافق 15 / 11 / 2023، حيث بلغت عدد عمليات التداول 110 آلاف حركة تداول، كما ارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.74 % عند مستوى 24.070.78 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة.

البورصة المصرية، فيتو

ماذا حدث في تداولات جلسة منتصف الأسبوع؟

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 1.617 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 23894 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 4802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 7027 نقطة.

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