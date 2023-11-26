الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التموين: ندرس تحويل الدعم السلعي إلى نقدي وهذا مصير زيادة الـ50 جنيها

وزير التموين الدكتور
وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فيتو

البطاقات التموينية، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين: السلع جميعها تأثرت بارتفاع تكلفة الشحن والتأمين عالميا، وليس لدينا أي تفكير لزيادة أسعار السلع التموينية.

 

تحمل الدولة الاعباء الإضافية لزيادة أسعار السلع

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: ميزانية الدولة تتحمل الأعباء المالية الإضافية لزيادة أسعار السلع عالميا كي لا يتم تحميلها للمواطنين.

 

دراسة تحويل الدعم السلعي الي نقدي


وأكد: ملف تحويل الدعم السلعي إلى نقدي لا يزال تحت الدراسة، ولا نية لزيادة القيمة المالية الـ50 جنيها الخاصة بالمستفيدين بالبطاقات التموينية لأن هذا سيؤثر علي زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة.
 

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قيمة الدعم النقدي

وأوضح: لا نريد تطبيق فكرة الدعم النقدي حاليا انتظارا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والتضخم حتى تكون قيمة الأموال لها معني بالنسبة للمواطنين، متابعا: تحويل الدعم السلعي إلى نقدي سيكون اختياريا بالنسبة للمواطن.

 

قرض جديد لتوفير السلع التموينية

ولفت: حصلنا علي 500 مليون دولار كقرض من البنك الدولي بفترة سماح 6 سنوات والسداد علي 20 سنة لتدبير احتياجاتنا.

وزير التموين: طرح الخبز البلدي لغير حاملي بطاقات الدعم بـ1 جنيه يناير المقبل

إضافة المواليد

وأشار إلى أن الدولة توفر امكانية اضافة المواليد لبطاقات التموين بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية والدعم.

 

في نفس المداخلة،  قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رغيف الخبز يكلف الدولة حاليا 1 جنيه ويتم بيعه للمواطن بـ5 قروش فقط.

 

تكلفة رغيف الخبز


وأضاف: الحكومة تتحمل 95 قرشا من تكلفة كل رغيف خبز مدعم.

 

طرح الخبز البلدي بسعر 1 جنيه لغير حاملي البطاقات التموينية
 

وأكد: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق علي إتاحة الخبز البلدي المدعم لغير حاملي بطاقات التموين بسعر 1 جنيه وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل.

 

سعر التكلفة
 

ولفت إلي أن الدولة ستوفر الخبز البلدي لغير حاملي بطاقات التموين بسعر التكلفة.

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