وزير الرياضة يهنئ زياد السيسي ومنتخب السلاح بإنجاز كأس العالم

18 حجم الخط

هنّأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني، وزياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، عقب فوزه بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما قدّم التهنئة لمنتخب مصر للسلاح بمناسبة تحقيقه المركز الأول فرق سيدات تحت 17 سنة ببطولة كأس العالم، وجاءت أسماء اللاعبات الفائزات على النحو التالي: خديجة أبو علام، عنان حجازي، رودا حامد، ريتال الدوكش، حيث قدّمن مستويات فنية متميزة طوال منافسات البطولة، ما يعكس قوة الإعداد والدعم المستمر للمنتخبات الوطنية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الإنجازات تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة السلاح في مصر، والجهود المبذولة في إعداد اللاعبين واللاعبات بمختلف المراحل السنية، مشيدًا بالأداء القوي والانضباط الفني الذي ظهر به الأبطال خلال المنافسات، ومثمنًا دور الاتحاد المصري للسلاح والأجهزة الفنية في تحقيق هذه الإنجازات الدولية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة مستمرة في دعم الأبطال والمنتخبات الوطنية، بما يسهم في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، ويعزز من فرص التتويج بميداليات عالمية خلال الاستحقاقات المقبلة.

وزير الشباب والرياضة يشهد أولمبياد اللياقة البدنية ضمن احتفالات عيد الشرطة

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات أولمبياد اللياقة البدنية، الذي نظمه الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة على مدار يومين بمقر اتحاد الشرطة الرياضي، بمشاركة 700 لاعب ولاعبة، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار مبادرة "لياقة المصريين" واحتفالات الدولة بعيد الشرطة.

وتضمنت منافسات الأولمبياد فئات عمرية متنوعة بدأت من 7 سنوات وحتى 70 سنة، موزعة على 18 فئة عمرية، في مسابقات الكروس فيت، والكاليستينكس، والسترونج مان، بما يعكس اتساع قاعدة الممارسة الرياضية وحرص الدولة على إتاحة الرياضة لكافة الفئات العمرية.

وزير الشباب والرياضة يشهد أولمبياد اللياقة البدنية ضمن احتفالات عيد الشرطة

ويأتي مهرجان اللياقة ضمن مبادرة لياقة المصريين التي تستهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين كافة أفراد الشعب المصري.

وزير الشباب والرياضة يشهد أولمبياد اللياقة البدنية ضمن احتفالات عيد الشرطة

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تنظيم أولمبياد اللياقة البدنية يعكس رؤية الدولة المصرية في ترسيخ مفهوم الرياضة كأحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان، وليس فقط كأنشطة تنافسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف نشر ثقافة الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة لكافة فئات المجتمع دون تمييز عمري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.