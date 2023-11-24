أخبار الحوادث اليوم: مقتل سائق بوابل من الرصاص في مشاجرة بسوهاج.. وتفاصيل جديدة في قضية "حورية" راقصة الساحل الشرير

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد سالم، من القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار والمتعاطين بدائرة المركز.

وردت معلومات للنقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز شرطة القصاصين، عن قيام أحد العناصر الإجرامية بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبتقنين الإجراءات القانونية، وبعد استصدار إذن النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 12 فرش من مخدر الحشيش، قبل توزيعها علي عملائه بنطاق دائرة المركز.

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لقي خمس أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص آخر بمحافظة أسوان، بعد انهيار مغارة عليهم أثناء تنقيبهم عن الآثار.

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا من مأمور مركز إدفو يفيد بمصرع خمسة أشخاص وإصابة شخص آخر أثناء قيامهم بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار وانهارت عليهم المغارة مكان الحفر.

وتم نقل المتوفين إلى مشرحة إدفو العمومية والمصاب الى مستشفى حورس لتلقى العلاج، وانتقلت القيادات الأمنية الى موقع الحادث للتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ما زالت الراقصة حورية تحتل صدارة مواقع التواصل الاجتماعي وتريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد القبض عليها وإحالتها للنيابة العامة، والتي أمرت بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل التحقيقات مع الراقصة حورية.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق المبدئية، في قضية الراقصة حورية، أن راقصة الساحل الشرير، كشفت عورتها في النوادي الليلية، وأيضًا قامت بنشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ترتدي فيها ملابس عارية، مضمونها الإعلان عن النفس والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم المجتمع المصري العريق.

أكد مصدر أمني، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا الزعم بتعدي أحد رجال الشرطة على أحد الأشخاص داخل أحد المستشفيات بالقاهرة "قديم" سبق تداوله منذ عدة سنوات.

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط المواطنين.

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في المنوفية.

القبض على 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في المنوفية.

تلقى مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة المركز.

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عصابة موظفي خدمة عملاء البنوك المزيفة للنصب على المواطنين بزعم الفوز بجوائر مالية في الصف.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

لقي سائق مصرعه بوابل من الرصاص في مشاجرة مع أبناء عمومته بسوهاج وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط طرفي المشاجرة.

تلقى مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز.



وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين "أبناء عمومة" طرف أول (سائق "توفى إثر إصابته بعيار ناري" – نجل شقيقه مزارع)، طرف ثانى (سائق مركبة "توك توك" – "نجل عمومته" عامل) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، أطلق خلالها الثالث عيار ناري من بندقية كانت بحوزته أحدث إصابة الأول التى أودت بحياته بسبب خلافات فيما بينهم.