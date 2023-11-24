القبض على 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في المنوفية.

القبض على 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في المنوفية.

تلقى مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل وأمكن ضبط 10 أشخاص حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة (قطرها 2 متر بعمق 10 أمتار)، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب).

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.