التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة بشأن "حورية" راقصة الساحل الشرير

ما زالت الراقصة حورية تحتل صدارة مواقع التواصل الاجتماعي وتريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد القبض عليها وإحالتها للنيابة العامة، والتي أمرت بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل التحقيقات مع الراقصة حورية.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق المبدئية، في قضية الراقصة حورية، أن راقصة الساحل الشرير، كشفت عورتها في النوادي الليلية، وأيضًا قامت بنشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ترتدي فيها ملابس عارية، مضمونها الإعلان عن النفس والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم المجتمع المصري العريق.

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الراقصة حورية انتشرت لها خلال فصل الصيف الماضي فيديوهات أثناء رقصها بملابس على الشاطئ في الساحل، مما دعا المواطنين إلى إطلاق لقب "حورية الساحل الشرير" عليها، وانتشرت الفيديوهات وهي تؤدي حركات استعراضية بملابس شفافة وشبه عارية، مما دفع بعض المحامين إلى تقديم بلاغات ضدها بتهمة نشر الفسق والفجور.

وطلبت جهات التحقيق، تفريغ محتويات قرص مدمج محمل عليه بعض المشاهد ومقاطع فيديو بملابس مخلة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الراقصة اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، فيما تبين أن اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عاما.

وكانت الأجهزة الامنية تلقت بلاغا اتهمت فيه الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة، فضلا عن أن فيديوهات رقصها انتشرت على منصات مختلفة على مواقع التواصل وتحركت الأجهزة المعنية بعد فحص البلاغ وتم ضبطها بالقاهرة.



وكشف محام فى بلاغه، انه اتهم فيه الراقصة "حورية" بتعمد إثارة الغرائز وارتداء ملابس فاضحة من خلال فيديوهات منشورة تقوم خلالها "الراقصة" بالرقص خلال حفلات في الساحل الشمالي وأداء استعراضات مثيرة بقصد التحريض والإثارة وترويج الرذيلة والإتيان بأفعال مخلة تساهم في نشر الفسق بما يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.

كما اتهمت بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتداء بدل رقص غير المصرح بها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيقات مع الراقصة بعد ضبطها عليها من قبل رجال مباحث مكافحة جرائم الآداب.