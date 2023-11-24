الجمعة 24 نوفمبر 2023
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حوادث

مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر أثناء التنقيب عن الآثار في أسوان

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

لقي خمس أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص آخر بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، بعد انهيار مغارة عليهم أثناء تنقيبهم عن الآثار.

 

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا من مأمور مركز إدفو يفيد بمصرع خمسة أشخاص وإصابة شخص آخر أثناء قيامهم بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار وانهارت عليهم المغارة مكان الحفر.

 

وتم نقل المتوفين إلى مشرحة إدفو العمومية والمصاب الى مستشفى حورس لتلقى العلاج، وانتقلت القيادات الأمنية الى موقع الحادث للتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

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أسوان امن اسوان تنقيب عن الاثار مصرع مستشفي

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