الجمعة 24 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 12 فرش حشيش بالإسماعيلية

حشيش،فيتو
حشيش،فيتو

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد سالم، من القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار والمتعاطين بدائرة المركز.

 

وردت معلومات للنقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز شرطة القصاصين، عن قيام أحد العناصر الإجرامية بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبتقنين الإجراءات القانونية، وبعد استصدار إذن النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 12 فرش من مخدر الحشيش، قبل توزيعها علي عملائه بنطاق دائرة المركز.

 

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كما تم ضبط مبلغ مالي قدره حوالي 22 ألف جنيه وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

 

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة.

 

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النيابة العامة مدير امن الاسماعيلية وزارة الداخلية مركز شرطة القصاصين

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