الجمعة 24 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط عصابة موظفي خدمة عملاء البنوك المزيفة للنصب

ضبط عصابة موظفى خدمة
ضبط عصابة موظفى خدمة عملاء البنوك المزيفة، فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عصابة موظفي خدمة عملاء البنوك المزيفة للنصب على المواطنين بزعم الفوز بجوائر مالية في الصف.

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أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني  فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. 

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (ثلاثة عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى) بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وعثر بحوزتهم على (عدد 12 هاتفا محمولا - عدد 6 شرائح هواتف محمولة مُفعل عليها محافظ مالية إلكترونية - مشغولات ذهبية جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى) وبفحص الهواتف المحمولة فنيًا تبين احتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على النحو المشار إليه، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وارتكابهم عدد (5) وقائع بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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جرائم الاموال العامة عملاء البنوك الجريمة المنظمة الهيئات الحكومية الأموال العامة

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