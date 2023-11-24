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حوادث

مقتل سائق بوابل من الرصاص في مشاجرة مع أبناء عمومته بسوهاج

مقتل سائق بوابل من
مقتل سائق بوابل من الرصاص فى مشاجرة مع أبناء عمومته بسوهاج

لقي سائق مصرعه بوابل من الرصاص في مشاجرة مع أبناء عمومته بسوهاج وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط طرفي المشاجرة.

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تلقى مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز. 


وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين "أبناء عمومة" طرف أول (سائق "توفى إثر إصابته بعيار ناري" – نجل شقيقه مزارع)، طرف ثانى (سائق مركبة "توك توك" – "نجل عمومته" عامل) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، أطلق خلالها الثالث عيار ناري من بندقية كانت بحوزته أحدث إصابة الأول التى أودت بحياته بسبب خلافات فيما بينهم.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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مركز شرطة البلينا مديرية أمن سوهاج قطاع الأمن العام

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