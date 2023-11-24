الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اعتداء شرطي على شخص داخل مستشفى بالقاهرة

مصدر أمنى يكشف حقيقة
مصدر أمنى يكشف حقيقة تعدي شرطي على شخص، فيتو

أكد مصدر أمني، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا الزعم بتعدي أحد رجال الشرطة على أحد الأشخاص داخل أحد المستشفيات بالقاهرة "قديم" سبق تداوله منذ عدة سنوات. 

 

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط المواطنين.

 

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جماعة الإخوان الارهابية وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

خلال 24 ساعة، ضبط ‏68650 مخالفة مرورية متنوعة

سقوط 13 تاجر مخدرات خلال اقتحام أوكار الكيف بـ6 محافظات (صور)

القبض على مهندس برمجة وصاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين

فلوس مزورة أون لاين، ضبط القائم على إدارة صفحة لترويج العملات المقلدة

الأمن العام يضبط كهربائي يدير مطبعة لتزوير العملات الوطنية وترويجها بالقليوبية

ضبط تاجرين وعامل بحوزتهم 23 طن سكر وأرز ودقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء

الأمن العام يضبط تاجري عملة وسيارة محملة مواد بترولية بالمنوفية والأقصر

القبض على 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية

الأكثر قراءة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

بسبب كروان مشاكل، نقابة المهن التمثيلية تغرم الشركة المنتجة لـ بطن الحوت 100 ألف جنيه

من أقدم 10 أسيرات في سجون الاحتلال، معلومات عن روان نافز المفرج عنها ضمن صفقة الهدنة

الحذاء يصل لـ 10 آلاف جنيه، تخفيضات الأحذية الرجالي في الجمعة البيضاء (صور)

بسبب دعوات المقاطعة، تراجع الإقبال على دانكن دونتس وماكدونالز في الجمعة البيضاء (صور)

ميرفت أمين، حكايات قطة الشاشة داخل اللوكيشن، مشهد جريء أشعل الغضب الجماهيري عليها

السيسي يلتقي أحد المواطنين بمحافظة الجيزة

7 صور ترصد زيارة رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا لقصر الاتحادية

Advertisements

منوعات

المزيد

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

بسبب دعوات المقاطعة، تراجع الإقبال على دانكن دونتس وماكدونالز في الجمعة البيضاء (صور)

برج مراقبة ونقود ومصادر مائية، كشف أثري جديد في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

في ذكرى ميلادها الـ 77.. أسرار 6 رجال في حياة ميرفت أمين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

تفسير حلم السمك الصغير في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة جديدة أفضل

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالابتعاد عن الدين اتباع الشيطان

المزيد
الجريدة الرسمية