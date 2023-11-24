مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اعتداء شرطي على شخص داخل مستشفى بالقاهرة

أكد مصدر أمني، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا الزعم بتعدي أحد رجال الشرطة على أحد الأشخاص داخل أحد المستشفيات بالقاهرة "قديم" سبق تداوله منذ عدة سنوات.

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط المواطنين.

Advertisements