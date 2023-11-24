أخبار مصر: بدء سريان الهدنة في غزة، الأهالي يعودون لمنازلهم، مصر تستعد لإنقاذ القطاع، والاحتلال يقتحم المستشفى الإندونيسي

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

العالم يتنفس الصعداء، بدء سريان الهدنة ووقف العمليات العسكرية في قطاع غزة

دخلت الهدنة الإنسانية حيِّز التنفيذ في قطاع غزة بعد 47 يومًا من العمليات العسكرية وحرب الإبادة التي قادتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

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اللحظات الأولى للهدنة الإنسانية في غزة وخروج الأهالي للشوارع (فيديو)

رصد مراسل الجزيرة وائل الدحدوح اللحظات الأولى للهدنة الإنسانية في غزة، التي دخلت حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة.

الهيئة العامة للاستعلامات: دخول 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات غاز من مصر إلى غزة يوميا فور بدء الهدنة

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن اتفاق الهدنة سيبدأ اليوم صباحًا في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غزة، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية وقطرية وأمريكية.

انسحاب للطيران الإسرائيلي بمناطق قطاع غزة الجنوبية ومنشورات تحذر من العودة إلى الشمال خلال الهدنة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بانسحاب كامل للطيران الحربي الإسرائيلي في مناطق قطاع غزة الجنوبية، بعد دقائق من دخول الهدنة الإنسانية حيِّز التنفيذ.

الجيش الإسرائيلي يقتحم المستشفى الإندونيسي ويقتل امرأة ويصيب 3 أشخاص ويعتقل آخرين

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة وقتل امرأة وأصاب 3 أشخاص وقام باعتقال 3 آخرين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

الأرصاد عن طقس اليوم الجمعة: ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وأتربة عالقة وأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تغير ملحوظ في درجات الحراة المتوقعة اليوم الجمعة، بعد ان شهدت البلاد طقس بارد خلال الايام القليلة الماضية.

استشهاد الصحفية أمل زهد رفقة عائلتها في قصف إسرائيلي استهدف منزلها بغزة

استشهدت الصحفية الفلسطينية، أمل زهد، برفقة عائلتها من جراء قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلها في مدينة غزة.

غيابه فتح باب القيل والقال، هل يستقيل حسام غالي من الأهلي؟ إبراهيم سعيد يكشف ما حدث

نفى الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، الشائعات المنتشرة التي تُفيد تقديم حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي استقالته من منصبه خلال الفترة الحالية.

طارق الشناوي بعد حديث أحمد العوضي عنه ببرنامج "حبر سري": مش هقول رأيي فيه قبل ما أشوفه بطل

قال الناقد الفني طارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إنه دعا لضرورة انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي فنيًّا وخاصة بعد إعادة تجربتهم في تقديم عمل درامي يجمعهما في موسم رمضان السابق بمسلسل ضرب نار مضيفًا: "أن كليهما تقبل النقد ومحدش زعل منهم".

شهداء وجرحى في استهداف الطيران الإسرائيلي لمبنى سكني في النصيرات بغزة (فيديو)

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العشوائي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف الفلسطينيين.

هل ترتفع أسعار الدواجن مع دخول فصل الشتاء؟ الثروة الداجنة تحذر

تباينت أسعار الأعلاف في الأسواق خلال الفترة الماضية، ما بين ارتفاعات وانخفاضات في سعر الذرة المستوردة، وارتفاع سعر أعلاف الصويا لتعاود الوصول لأسعار تتخطى الـ 30 ألف جنيه.

اليوم، قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض المناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: "عمرو بن العاص٢، صلاح أبو حسين ٣، المنشية"، وذلك لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٤/ ١١ / ٢٠٢٣ حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق٢٥ / ١١ / ٢٠٢٣.

صفية العمري تكشف سر عدم زواجها مرة ثانية (فيديو)

كشفت الفنانة صفية العمري سر عدم زواجها سوى مرة وحيدة.

اتساع دائرة الاحتجاجات في أيرلندا، اشتباكات وتخريب وحرق سيارات وقطار مترو (فيديو)

اتسعت دائرة الاحتجاجات في العاصمة الإيرلندية دبلن وتحولت إلى اشتباكات مع الشرطة وأعمال حرق وتخريب، وذلك على خلفية هجوم بسكين نفذه مجهول قرب مدرسة.

كواليس انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي، مفاجأة عن المقابل بعد موافقة كولر

كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق عن كواليس انتقال عمر كمال عبد الواحد، لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة في يناير المقبل.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم بمحافظات مصر

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى سيتم افتتاح 23 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 18 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 349 مسجدًا منها 269 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(80) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

بعد مقاطعة الأجنبي، البديل المصري لمنتجات العناية بالبشرة والجسم وأسعارها (فيديو وصور)

انتشرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة بشأن ما أنواع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والجسم، صناعة مصرية، أو بديلًا لمستحضرات التجميل الأجنبية، إذ أعلنت عدد من السيدات مقاطعة شراء المنتجات الأجنبية للدول الداعمة للكيان الصهيوني.