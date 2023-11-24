شهداء وجرحى في استهداف الطيران الإسرائيلي لمبنى سكني في النصيرات بغزة (فيديو)

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العشوائي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف، على منطقة التركمان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما قصف الطيران الإسرائيلي مركبتين مدنيتين على طريق النصيرات-المغراقة، وسط غزة، ما أدى إلى مقتل 11 مواطنا، تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال 6 منهم.

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كذلك شنَّ الطيران الإسرائيلي غارات على أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقصف منزلًا قرب محطة عبد الهادي يعود لعائلة أبو طه في معسكر خان يونس، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

#فيديو| الاستهداف الأخير على مخيم النصيرات pic.twitter.com/ZJNvnQ1Y1C — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 23, 2023

كما استهدف الطيران الإسرائيلي منطقة "بلوك 2"، وشنّ غارات قرب شارع السوق في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

#فيديو| طيران الاحتلال يستهدف بناية سكنية مكتظة في النصيرات "مخيم2" وسط قطاع غزة، واشتعال النيران في المكان. pic.twitter.com/fEGRXwm7Un — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 24, 2023

وأظهر مقطع فيديو لحظة استهداف طيران الاحتلال بناية سكنية مكتظة في النصيرات "مخيم 2" وسط قطاع غزة، واشتعال النيران في المكان.