خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم بمحافظات مصر

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى سيتم افتتاح 23 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 18 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 349 مسجدًا منها 269 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(80) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

خريطة افتتاح المساجد اليوم

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م (11371) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(363) مليون جنيه.

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خريطة افتتاح المساجد الجديدة



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

1. مسجد عبد العزيز جمعة – قمونة – منيا القمح

2. مسجد الشيخ حسين – عزبة درويش – منيا القمح

3. مسجد صالح – طحا المرج – ديرب نجم



مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

4. مسجد بلابل - تلا

5. مسجد البحري – ميت الموز – شبين الكوم



مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

6. مسجد الكبير – عنيبس - جهينة

7. مسجد العبور – مدينة دار السلام



مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

8. مسجد أولاد أحمد – نجوع السدادرة - صدفا

9. مسجد عواجة - أسيوط

10. مسجد الريان – مدينة القوصية



مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

11. مسجد فاطمة الزهراء – الشغب - اسنا



مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

12. مسجد عزت عامر – تيده – سيدي سالم



مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

13. مسجد السعداوي البحري – مركز حوش عيسى

14. مسجد كوم القدح – زاوية صقر – مركز أبو المطامير



مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

15. مسجد الرحمة – عزبة عبد العظيم عمر – بني مزار



مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

16. مسجد الإخلاص – دسيا – مركز الفيوم

17. مسجد الرحمن – الحميدية - إطسا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

18. فجر الإسلام – الواصفية – أبو صوير

ثانيًا: مساجد الصيانة:



مديرية أوقاف السويس

م المسجد وعنوانه

1. مسجد الهادي – شندورة – حي الجناين

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

2. المسجد الكبير – ميت تمامة – مركز منية النصر



مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

3. مسجد الديبسي – كفر الشيخ خليل – شبين الكوم

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

4. مسجد الإحسان – شلقان – القناطر الخيرية



مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

5. مسجد بلشا – مركز حوش عيسى