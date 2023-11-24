الجمعة 24 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بعد مقاطعة الأجنبي، البديل المصري لمنتجات العناية بالبشرة والجسم وأسعارها (فيديو وصور)

منتجات العناية بالبشرة
منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، فيتو

انتشرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة بشأن ما أنواع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والجسم، صناعة مصرية، أو بديلًا لمستحضرات التجميل الأجنبية، إذ أعلنت عدد من السيدات مقاطعة شراء المنتجات الأجنبية للدول الداعمة للكيان الصهيوني.

«فيتو» تستعرض في هذا (الفيديو) منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، والبديل للمنتجات المستوردة: 

انتعاش مبيعات شركات إنتاج وصناعة منتجات العناية بالبشرة والجسم المصرية

يقول صاحب محل بيع مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة والجسم، إن خلال السنوات الماضية ومع ارتفاع أسعار منتجات العناية بالبشرة والجسم المستوردة، انتعشت مبيعات شركات إنتاج وصناعة منتجات العناية بالبشرة والجسم المصرية.

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منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، فيتو

زيادة الإقبال على شراء منتجات العناية بالبشرة والجسم محلية الصنع

وأضاف أن خلال السنوات القليلة الماضية وتحديدًا 3 سنوات زاد الإقبال على شراء منتجات العناية بالبشرة والجسم محلية الصنع، وهي منافس قوي للمستورد من حيث الجودة والتركيبة.

منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، فيتو

منتجات العناية بالبشرة والجسم منافس قوي للمستورد

وأشار إلى أنه مع دعوات مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، تبحث السيدات عن البديل المصري، وهناك خلط بين منتجات مصرية وأخرى أجنبية، إذ يعتقد البعض أن هناك منتجات عناية بالبشرة والجسم مستوردة بالرغم من أنها مصرية، وذلك بسبب جودتها، وأنها منافس قوي للمستورد.

منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، فيتو

 أسعار منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية في المحال التجارية

وعن أسعار منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية في المحال التجارية فجاءت كالتالي: 

يتراوح سعر صن بلوك من 135 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

صن بلوك سبيري بسعر 190 جنيهًا

تونر بسعر من 100 إلى 200 جنيه

غسول  بشرة من 135 إلى 160 جنيهًا. 

شاور جيل بسعر 40 جنيهًا

بادي لوشن بسعر 70 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.

 منتجات مصرية بادي ميلك بسعر 80 جنيهًا.

غسول جيل من 50 إلى 85 جنيهًا.

منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، فيتو

ما الفرق بين أنواع منتجات العناية بالبشرة والجسم ؟

وبعد أن استعرضنا أسعار عدد من منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، ما هو الفرق بين أنواع منتجات العناية بالبشرة والجسم؟

منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، فيتو
منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، فيتو

مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والجسم

وتتنوع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والجسم، ما بين مستحضرات المكياج، ومنتجات العناية بالبشرة والجسم مثل كريمات التفتيح وغسول البشرة والجسم، يضاف إلى ذلك شاور جل أو غسول الاستحمام، والشامبو.

منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، فيتو

الفرق بين الصن بلوك والتونر 

ومنها كريمات الوقاية من أشعة الشمس الضارة «صن بلوك»، فضلًا عن «التونر» وهو سائل خفيف يعمل على إنعاش البشرة وتقليص مظهر المسام، والتقليل من الإفرازات الدهنية.

منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، فيتو

ما الفرق بين منتجات السيروم للبشرة والشعر

وهناك منتجات «السيروم» الذي يتنوع ما بين سيروم للبشرة هو مرطب خفيف القوام يحتوي على العديد من الفيتامينات، ويساعد على تقليص مظهر المسام، وسيروم الشعر هو أخف من الزيت.

منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، فيتو

منتجات العناية بالجسم والفرق بين البادي لوشن وميست وسبلاش

كما يوجد فرق بالرغم من أنه ليس كبيرًا بين البادي لوشن Body Lotions أي مرطبات الجسم، والبادي سبلاش Body splash أي معطر الجسم ولكنه عن طريق بخاخ،  والبادي ميست Body Mist وهو أيضًا معطر للجسم ولكن قوامه أثقل من البادي سبلاش، وbody milk وهو مرطب حليب مفتح للجسم.

منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، فيتو

 

منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، فيتو

 

منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، فيتو
منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، فيتو
منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، فيتو
منتجات العناية بالبشرة والجسم صناعة مصرية، فيتو

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