استشهاد الصحفية أمل زهد رفقة عائلتها في قصف إسرائيلي استهدف منزلها بغزة

استشهدت الصحفية الفلسطينية، أمل زهد، برفقة عائلتها من جراء قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلها في مدينة غزة.

وباستشهاد الصحفية زهد، فجر اليوم الجمعة، يبلغ عدد الصحافيين الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع 64 شهيدًا، حيث يتعمد الاحتلال استهدافهم ضمن سياسته الهادفة لطمس الحقائق وإخفاء فرص توثيق جرائمه واغتيال الرواية الفلسطينية.

ويوم أمس الخميس، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد الصحفي الفلسطيني المصور، محمد عياش، وعدد من أفراد عائلته، وذلك نتيجةً لغارةٍ نفذها الاحتلال واستهدفت منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

Advertisements

يُضاف إلى استهداف الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، استهدافه زملائهم في لبنان، حيث استُشهد، الثلاثاء، مراسلة الميادين فرح عمر والمصور في القناة ربيع معماري، والمتعاون حسين عقيل.

وارتقى الصحفيون في إثر غارةٍ نفذها الاحتلال الإسرائيلي مستهدفًا إياهم عند أطراف بلدة طير حرفا الجنوبية، أثناء تأديتهم واجبهم المهني في تغطية الأوضاع عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

وفي أعقاب استشهاد الصحفيين في الميادين، أكد رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين الإعلامية غسان بن جدو أن "شهداءنا ينضمون إلى قافلة الشهداء في غزة ولبنان".

وتابع بن جدو متوجهًا إلى الاحتلال الإسرائيلي: "أقول لك إنك لن تستطيع كمّ أفواه صحافيي الميادين، ولتعلم أنّك مهما قتلت وحاولت، فإننا مستمرون".

وكشف العدو الإسرائيلي، قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة والضفة الغربية قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

أفادت مصادر فلسطينية بأن قتالًا عنيفًا يجري حاليًّا بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في جباليا وبيت لاهيا وحي الشيخ رضوان، قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وبحسب المصادر، فإن قتالًا شديدًا "يجري بين المقاومة وقوات الاحتلال في مشروع بيت لاهيا بالقرب من بنك فلسطين".

كما تجري اشتباكات ضارية في جباليا، حيث ينفذ الطيران الحربي الإسرائيلي حزامًا ناريًّا عنيفًا وغارات متواصلة شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.

ويكثف الاحتلال غاراته العنيفة والمتتالية وإطلاق قنابل ضوئية وقنابل فسفور بالتزامن مع قصف متواصل، على مخيم جباليا.

كما كشف الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية: تعرض المستشفى الإندونيسي لقصف عنيف يطال المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من المباني.

ولفت خلال تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”: هناك 250 شخصًا ما زالوا داخل المستشفى الإندونيسي في غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضًا قصفه العشوائي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف، على منطقة التركمان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما قصف الطيران الإسرائيلي مركبتين مدنيتين على طريق النصيرات-المغراقة، وسط غزة، ما أدى إلى مقتل 11 مواطنا، تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال 6 منهم.

كذلك شنَّ الطيران الإسرائيلي غارات على أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقصف منزلًا قرب محطة عبد الهادي يعود لعائلة أبو طه في معسكر خان يونس، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي منطقة "بلوك 2"، وشن غارات قرب شارع السوق في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.