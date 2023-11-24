غيابه فتح باب القيل والقال، هل يستقيل حسام غالي من الأهلي؟ إبراهيم سعيد يكشف ما حدث

نفى الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، الشائعات المنتشرة التي تُفيد تقديم حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي استقالته من منصبه خلال الفترة الحالية.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "أكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن هناك حالة غضب انتابت مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب حول الحديث خلال الفترة الأخيرة عن استقالة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي".

وأضاف: "جاء ذلك بعد ربط عدم حضور حسام غالي للجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي، بجانب عدم حضوره أيضًا اجتماع لجنة التخطيط الأخير".

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وأوضح: "لذلك ربطت الناس عبر مواقع السوشيال ميديا، أن هناك أزمات مع الخطيب، ولكن مصادرنا، أكدت أن جميع هذه الأخبار على سبيل الهذار، ولا يوجد سبب لهذا الكلام، وأن حسام غالي لم يحضر بسبب ظروفه الخاصة".

وأتم: "حسام غالي مستمر بشكل طبيعي حتى الآن في عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الفترة القادمة".

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وميديما الغاني

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتي كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلًّا من:

شباب بلوزداد الجزائري.

يانج أفريكانز التنزاني.

ميدياما الغاني.