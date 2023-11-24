اللحظات الأولى للهدنة الإنسانية في غزة وخروج الأهالي للشوارع (فيديو)

رصد مراسل الجزيرة وائل الدحدوح اللحظات الأولى للهدنة الإنسانية في غزة، التي دخلت حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة.



وقال “الدحدوح”: لم نرصد اي انفجارات من منطقة خان يونس المنطقة الشرقة الجنوبية ولم نستمع لأصوات الطائرات الإسرائيلية أو الطائرات المسيرة التي كانت تحلق كأسراب ولم نستمع إلى أصوات القصف المدفعي الذي كان جزء لا يتجزأ من المشهد في المنطقة.

ويظهر خلف مراسل الجزيرة حركة للمئات من السكان بقطاع غزة وتحركاتهم في مشهد غاب لمدة 49 يوما، بعد دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ.

دخلت الهدنة الإنسانية حيِّز التنفيذ في قطاع غزة بعد 47 يومًا من العمليات العسكرية وحرب الإبادة التي قادتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تبدأ الهدنة صباح الجمعة على أن يليها إفراج عن دفعة أولى من الأسرى المدنيِّين لدى حركة حماس بعد الظهر، على ما أعلنت قطر الخميس، بينما أكَّدت حماس مبادلة أسرى إسرائيليِّين بأسرى فلسطينيِّين.

بدوره، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بأن الهدنة الإنسانية تبدأ في تمام السابعة صباح الجمعة (05:00 ت ج) وسيتم تسليم دفعة أولى من الأسرى المدنيين من قطاع غزة في تمام الرابعة مساء (14:00 ت ج) من اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن عدد المفرج عنهم سيكون 13 هم نساء وأطفال.

كما أضاف أنه من الواضح أن كل يوم سيضم عددًا من المدنيين المُفرج عنهم، كما تم الاتفاق عليه، ليصل الإجمالي إلى 50 على مدى 4 أيام.

وتابع أنه سيتم من خلال أيام الهدنة جمع المعلومات حول بقية الأسرى للنظر في إمكانية أن يكون هناك أعداد أكبر يتم الإفراج عنهم وبالتالي تمديد هذه الهدنة.

من جانبها، أكدت كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، أن الهدنة تدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 7 صباحًا، مشيرةً إلى أنها تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح اليوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكريّة من الجانبين.

وأكدت أنه سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 أسيرًا إسرائيليًّا من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا، ويُفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيّين من النساء والأطفال.

وقال باسم نعيم القيادي في حماس، إن الحركة اشترطت إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات والأطفال من السجون حسب الأقدمية.

قائمة أسماء أولية للمختطفين

أما في إسرائيل، فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان استلام قائمة أسماء أولية للمختطفين، مضيفا أن الجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات الأسرى.

نود الاتفاق والدور المصري

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن اتفاق الهدنة سيبدأ اليوم صباحًا في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غزة، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية وقطرية وأمريكية.

وأضاف رشوان، في بيان، أنه في إطار اتفاق الهدنة "سيتم يوميًّا دخول 130 ألف لتر سولار وعدد أربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة".

وتابع: "كذلك سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميًّا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ خمسين يومًا".

وأوضح أنه "بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد".

وأشار إلى أنه "سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها".

واختتم قائلًا: "للمرة الأولى منذ بدء النزاع، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم".