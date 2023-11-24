الأرصاد عن طقس اليوم الجمعة: ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وأتربة عالقة وأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تغير ملحوظ في درجات الحراة المتوقعة اليوم الجمعة، بعد ان شهدت البلاد طقس بارد خلال الايام القليلة الماضية.

طقس اليوم الجمعة

وأكدت أن طقس اليوم يشهد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من “2 إلى 3 درجات مئوية”، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم ٢٧ درجة مئوية.



وأوضحت هيئة الأرصاد أن تبقى الظاهرة المؤثرة اليوم هي الأتربة العالقة نهارا التي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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وبالنسبة لسقوط أمطار كشفت الأرصاد أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيفا السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على سيناء، لطيف ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء



مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.



الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.