هل ترتفع أسعار الدواجن مع دخول فصل الشتاء؟ الثروة الداجنة تحذر

تباينت أسعار الأعلاف في الأسواق خلال الفترة الماضية، ما بين ارتفاعات وانخفاضات في سعر الذرة المستوردة، وارتفاع سعر أعلاف الصويا لتعاود الوصول لأسعار تتخطى الـ 30 ألف جنيه.

توقعات أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة

فهل تتأثر أسعار الدواجن والبيض بالتباينات في سعر الأعلاف سواء الصويا أو الذرة المستوردة، وتوقعات أسعار الدواجن مع دخول فصل الشتاء وأهم المشكلات التي تواجه القطاع خلاله، وتحتاج إلى تدخل لحلها؟

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج يؤثر سلبًا على سعر المنتج النهائي

وفي هذا السياق قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، إن مستلزمات الإنتاج عندما ترتفع تؤثر سلبًا بارتفاع سعر المنتج النهائي، وخلال الفترة الماضية تباينت أسعار الأعلاف، حيث انخفض سعرها، ولكن هذا الانخفاض كان بعد عودة أسعار الأعلاف للارتفاع بمعدلات كبيرة، وعليه انخفاض سعر الأعلاف ليس للمعدلات الطبيعية بل انخفاض بعد ارتفاع.

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الركود وضعف القوة الشرائية السبب في عدم ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» إلى أن سعر الدواجن لم يتأثر بارتفاع أسعار الأعلاف، وذلك بسبب الركود الذي أصاب القطاع مع قلة القوة الشرائية، الأمر الذي كان السبب في انخفاض أسعار الدواجن في المزرعة، إذ يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 60 إلى 61 جنيهًا في المزرعة، ويبلغ متوسط سعر البيض 120 جنيهًا للكرتونة في المزرعة، أما متوسط سعر الكتكوت فيبلغ نحو 28 جنيهًا.

الدورة الإنتاجية الحالية لن يحدث فيها أي تأثيرات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض

وأوضح أن الدورة الإنتاجية الحالية لن يحدث فيها أي تأثيرات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض، فالسعر الحالي للدواجن لا يوجد فيه ربح للمنتجين بل هو على قدر التكلفة، لكن المنتجين لا يريدون الخسارة، ونحن لا نريد لهم الخسائر حتى لا يخرج المنتجون من المنظومة.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، فيتو

قطاع الدواجن يواجه مشكلات يجب حلها قبل أن تتفاقم مع دخول الشتاء

وتابع: لكن الدورات الإنتاجية في فصل الشتاء هناك عوامل أخرى مؤثرة في تكلفة المنتج مع برودة الطقس، فقطاع الدواجن يواجه العديد من المشكلات التي تبحث عن حلول قبل أن تتفاقم، خاصة وأننا على أعتاب فصل الشتاء؛ الذي يتطلب أمورًا أخرى منها اتخاذ التدابير الوقائية لمنع دخول الأمراض، فضلًا عن ضرورة توفير مستوى التدفئة اللازمة للطيور.

التدفئة الجيدة أهم العوامل لضمان دورة إنتاجية ناجحة في قطاع الدواجن

وأضاف: أن التدفئة تعد أهم العوامل الرئيسية لدورة إنتاجية ناجحة خلال فصل الشتاء، لكن المزارع تواجه مشكلة كبيرة في الحصول على كميات السولار التي تلائم التدفئة المطلوبة لمواجهة برودة الطقس خلال فصل الشتاء.

مطالبة البترول بتخصيص حصص من السولار تكفي احتياجات مزارع الدواجن خلال فصل الشتاء

وتابع: لذلك نطالب وزارة البترول بتخصيص حصص من السولار لمزارع الدواجن في فصل الشتاء لحل المشكلة، حتى لا يحدث ارتفاع في سعر المنتج النهائي مع ارتفاع التدفئة ومستلزمات الإنتاج.