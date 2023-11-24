الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

هل ترتفع أسعار الدواجن مع دخول فصل الشتاء؟ الثروة الداجنة تحذر

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

تباينت أسعار الأعلاف في الأسواق خلال الفترة الماضية، ما بين ارتفاعات وانخفاضات في سعر الذرة المستوردة، وارتفاع سعر أعلاف الصويا لتعاود الوصول لأسعار تتخطى الـ 30 ألف جنيه.

توقعات أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة

فهل تتأثر أسعار الدواجن والبيض بالتباينات في سعر الأعلاف سواء الصويا أو الذرة المستوردة، وتوقعات أسعار الدواجن مع دخول فصل الشتاء وأهم المشكلات التي تواجه القطاع خلاله، وتحتاج إلى تدخل لحلها؟

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، فيتو

 ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج يؤثر سلبًا على سعر المنتج النهائي

وفي هذا السياق قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، إن مستلزمات الإنتاج عندما ترتفع تؤثر سلبًا بارتفاع سعر المنتج النهائي، وخلال الفترة الماضية تباينت أسعار الأعلاف، حيث انخفض سعرها، ولكن هذا الانخفاض كان بعد عودة أسعار الأعلاف للارتفاع بمعدلات كبيرة، وعليه انخفاض سعر الأعلاف ليس للمعدلات الطبيعية بل انخفاض بعد ارتفاع.

Advertisements

الركود وضعف القوة الشرائية السبب في عدم ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» إلى أن سعر الدواجن لم يتأثر بارتفاع أسعار الأعلاف، وذلك بسبب الركود الذي أصاب القطاع مع قلة القوة الشرائية، الأمر الذي كان السبب في انخفاض أسعار الدواجن في المزرعة، إذ يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 60  إلى 61 جنيهًا في المزرعة، ويبلغ متوسط سعر البيض 120 جنيهًا للكرتونة في المزرعة، أما متوسط سعر الكتكوت فيبلغ نحو 28 جنيهًا.

 الدورة الإنتاجية الحالية لن يحدث فيها أي تأثيرات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض

وأوضح أن الدورة الإنتاجية الحالية لن يحدث فيها أي تأثيرات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض، فالسعر الحالي للدواجن لا يوجد فيه ربح للمنتجين بل هو على قدر التكلفة، لكن المنتجين لا يريدون الخسارة، ونحن لا نريد لهم الخسائر حتى لا يخرج المنتجون من المنظومة.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، فيتو

 قطاع الدواجن يواجه مشكلات يجب حلها قبل أن تتفاقم مع دخول الشتاء

وتابع:  لكن الدورات الإنتاجية في فصل الشتاء هناك عوامل أخرى مؤثرة في تكلفة المنتج  مع برودة الطقس، فقطاع الدواجن يواجه العديد من المشكلات التي تبحث عن حلول قبل أن تتفاقم، خاصة وأننا على أعتاب فصل الشتاء؛ الذي يتطلب أمورًا أخرى منها اتخاذ التدابير الوقائية لمنع دخول الأمراض، فضلًا عن ضرورة توفير مستوى التدفئة  اللازمة للطيور.

التدفئة الجيدة أهم العوامل لضمان دورة إنتاجية ناجحة في قطاع الدواجن

وأضاف: أن التدفئة تعد أهم العوامل الرئيسية لدورة إنتاجية ناجحة خلال فصل الشتاء، لكن المزارع تواجه مشكلة كبيرة في الحصول على كميات  السولار التي تلائم التدفئة المطلوبة لمواجهة برودة الطقس خلال فصل الشتاء.

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

مطالبة البترول بتخصيص حصص من السولار تكفي احتياجات مزارع الدواجن خلال فصل الشتاء

وتابع:  لذلك نطالب وزارة البترول بتخصيص حصص من السولار لمزارع الدواجن في فصل الشتاء لحل المشكلة، حتى لا يحدث ارتفاع في سعر المنتج النهائي مع ارتفاع التدفئة ومستلزمات الإنتاج.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الدواجن المنتج النهائي انخفاض اسعار الدواجن سعر البيض سعر الكتكوت سعر المنتج فصل الشتاء عبدالعزيز السيد مستلزمات الانتاج الفراخ البيضاء اسعار الاعلاف اسعار الدواجن والبيض أعلاف الصويا الثروة الداجنة بالغرفة التجارية سعر الذرة المستورد سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر الدواجن سعر الذرة سعر كيلو الفراخ سعر أعلاف الصويا

مواد متعلقة

آخر تطورات جهود تنفيذ المشروعات القومية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل

الإفتاء توضح حدود التعارف بين الرجل والمرأة قبل الخِطبة والضوابط الشرعية لذلك

قصة اللهو الخفي وراء ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر، ومصدر يكشف: جهات حكومية تحقق وإعلان التفاصيل للرأي العام قريبًا

أخبار مصر: تحذير من زلزال مدمر بتركيا، زيزو يثير الجدل بعقد الشباب السعودي، انفصال بريتني سبيرز وسام أصغر بسبب الخيانة

محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 11 مشروعا خدميا بـ طوخ

"فيتو" تحقق فى روسيا على هامش القمة الأفريقية.. كواليس الحياة اليومية للروس على مدار الـ24 ساعة.. وموقف الشعب من المقاطعة الغربية وأسرار علاقته بالرئيس بوتين

ارتفاع معدلات الحرائق، وزارة الأوقاف ومولات والشقق أبرزها، خبراء يكشفون آليات الحد من اشتعال النيران وطرق مكافحة الحرائق

في ذكرى مئويته، البابا شنودة الثالث حكيم هذا العصر ومعلم الأجيال وصاحب تاريخ حافل بالوطنية

الأكثر قراءة

اللحظات الأولى للهدنة الإنسانية في غزة وخروج الأهالي للشوارع (فيديو)

استشهاد الصحفية أمل زهد رفقة عائلتها في قصف إسرائيلي استهدف منزلها بغزة

سيد معوض: ظهور فتوح مع لاعبي الأهلي يثير المزيد من اللغط

هل ترتفع أسعار الدواجن مع دخول فصل الشتاء؟ الثروة الداجنة تحذر

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

انسحاب للطيران الإسرائيلي بمناطق قطاع غزة الجنوبية ومنشورات تحذر من العودة إلى الشمال خلال الهدنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الدوحة تعلن وصول 20 فلسطينيا من حملة الإقامة القطرية من غزة وتوجه الشكر لمصر (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

التدخين شرط ماوريسيو ساري للتدريب في الدوري السعودي

فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" يحتوي علي مشاهد من قصف غزة

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الجمعة 24-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 23-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية