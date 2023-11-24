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ثقافة وفنون

طارق الشناوي بعد حديث أحمد العوضي عنه ببرنامج "حبر سري": مش هقول رأيي فيه قبل ما أشوفه بطل

طارق الشناوي، فيتو
طارق الشناوي، فيتو

قال الناقد الفني طارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إنه دعا لضرورة انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي فنيًّا وخاصة بعد إعادة تجربتهم في تقديم عمل درامي يجمعهما في موسم رمضان السابق بمسلسل ضرب نار مضيفًا: "أن كليهما تقبل النقد ومحدش زعل منهم".

 

أحمد العوضي

وقال "الشناوي" عن أداء الفنان أحمد العوضي “أنتظر تجربته كبطل في فيلم الإسكندراني وأترقب هذا الفيلم ولا أستطيع أن أقول رأيي في الفنان أحمد العوضي قبل رؤيته بطلًا في فيلم الإسكندراني”.

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أزمة مصطفى قمر

وعبر العوضي عن أزمة مصطفى قمر مع الناقد طارق الشناوي قائلًا إن الناقد طارق الشناوي استخدم تعبيراته كناقد للتعبير عن رأيه.

وقال الفنان أحمد العوضي في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم:" لو طلع الناقد طارق الشناوي شتمنى عادي أنا بحترمه وأعلم أن تعليقاته لاذعة والأهواء الشخصية لا تحكمه " 

 

فيلم الإسكندراني

والفيلم مأخوذ عن رواية الإسكندراني للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة وكان يريد المخرج الراحل عاطف الطيب إخراجه قبل وفاته ولكن لم يتم الاتفاق بشكل رسمي.

 

وقد كشف مخرج العمل في وقت سابق لـ “فيتو” تفاصيل هذا المشروع قائلًا: أجلت فيلم أهلًا بيكم فى باريس من أجل تصوير فيلم الإسكندراني رائعة الراحل أسامة أنور عكاشة، لأني حسيت أنه جيه الوقت لتكريم الإسكندرية وأعطيها حقها واستعرض أصولها وعراقتها بطريقة جديدة.

 

واستقر صناع فيلم الإسكندراني على الموعد المبدئي لطرح العمل في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

أبطال فيلم الإسكندراني

وفيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، في أولى بطولاته السينمائية، وبطلة الفيلم الفنانة زينة ومعهما الفنان بيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل  والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون.

 

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