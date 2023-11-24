انسحاب للطيران الإسرائيلي بمناطق قطاع غزة الجنوبية ومنشورات تحذر من العودة إلى الشمال خلال الهدنة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بانسحاب كامل للطيران الحربي الإسرائيلي في مناطق قطاع غزة الجنوبية، بعد دقائق من دخول الهدنة الإنسانية حيِّز التنفيذ.

وأشارت إلى تحليق لطائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال في سماء مدينة نابلس.

كما ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قبيل بدء الهدنة، اليوم الجمعة، منشورات ورقية فوق بيوت الفلسطينيين المتواجدين جنوب وادي غزة تدعوهم إلى البقاء في المناطق الآمنة وعدم التوجه إلى شمال قطاع غزة، وفق ما أفاد مراسل "إرم نيوز" في القطاع.

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وقال الجيش الإسرائيلي " من أجل سلامتكم عليكم البقاء بالمنطقة الإنسانية الموجودة جنوب القطاع وعدم التوجه إلى شمال قطاع".

وأضاف "منطقة شمال غزة هي منطقة حرب ويمنع التجول بها".

وحذر الجيش الإسرائيلي من مغبة العودة إلى شمال القطاع بالقول إن " مصيركم ومصير عائلاتكم بأيديكم وقد أعذر من أنذر".