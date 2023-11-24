كواليس انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي، مفاجأة عن المقابل بعد موافقة كولر

كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق عن كواليس انتقال عمر كمال عبد الواحد، لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة في يناير المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي وممثله عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي، عقدوا جلسات مع مسؤولي فيوتشر من أجل ضم عمر كمال عبد الواحد".

وأضاف: "بالفعل هناك مرونة كبيرة بين الناديين خاصة أن عمر كمال عبد الواحد ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي مع فريق مودرن فيوتشر لذلك يسعى الأهلي لضمه فى يناير الحالي".

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وتابع: "الاتفاق على أن هذه الصفقة تتم مقابل لاعبين فقط من الأهلي على سبيل الإعارة وليس عن طريق دفع أى مبالغ مالية، وهذه هي رغبة الأهلي".

واستهل: "فيوتشر خلال الجلسة الأخيرة طلب ضم الثلاثي خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وصلاح محسن من أجل الموافقة على رحيل عمر كمال عبد الواحد للأهلي، وكولر يوافق على رحيل الثلاثي لكن مازال ينتظر الأحمر موافقة اللاعبين".

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وميديما الغاني

وتذاع مباراة الأهلي وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلًّا من:

شباب بلوزداد الجزائري.

يانج أفريكانز التنزاني.

ميدياما الغاني.