صفية العمري تكشف سر عدم زواجها مرة ثانية (فيديو)

صفية العمري، كشفت الفنانة صفية العمري سر عدم زواجها سوى مرة وحيدة.

وقالت صفية العمري خلال لقائها ببرنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس: السر إني بحب ولادي قوي، ولا يمكن كنت أضرهم أو أؤذيهم أو أدخل حد يؤذيهم.

أضافت: الولد يغار على أمه بشدة، ولم يكن أبدًا أن أجعلهم يشعرون بأن هناك رجلًا غريبًا في داخل البيت، أولادي هم حياتي، وهم عيني وقلبي".

السينما النظيفة

وفي نفس الحلقة قالت الفنانة صفية العمري إن مصطلح السينما النظيفة هو مصطلح من العيب أن يقال.

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وأضافت: كلمة السينما النظيفة دي كلمة عيب وبتعصبني.. لا يجب أن تقال، فالسينما فن راقي ولا يجب أن نقول سينما نظيفة وسينما غير نظيفة".

المجتمع تغير إلى الأسوأ

وتابعت: "للأسف المجتمع الآن تغير إلى الأسوأ.. ولا أعرف ماذا حدث؟ وأكبر مصيبة حدثت هي السوشيال ميديا".