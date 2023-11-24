الجيش الإسرائيلي يقتحم المستشفى الإندونيسي ويقتل امرأة ويصيب 3 أشخاص ويعتقل آخرين

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة وقتل امرأة وأصاب 3 أشخاص وقام باعتقال 3 آخرين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال مدير عام الصحة في غزة منير البرش، إن الجيش الإسرائيلي قتل عمدًا سيدة من المصابين بالمستشفى الإندونيسي وأصاب 3 آخرين بجروح خطيرة.

وأضاف أن الاحتلال اقتحم بدباباته المستشفى وأعدم امرأة فلسطينية وأصاب 3 آخرين منهم إصابة خطرة، كما جرى اعتقال 3 من المتواجدين بالمشفى.

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وأوضح البرش في تصريحات صحفية أن الاحتلال قصف مولدات الكهرباء وألواح الطاقة الشمسية بالمستشفى الإندونيسي ما أدى لانقطاع الكهرباء.

وأضاف أن الجيش اعتقل 3 موظفين من المستشفى الإندونيسي وبث الذعر بين المصابين والنازحين.

ولفت إلى أنه يوجد نحو 200 مصاب و25 فردًا من الطواقم الطبية بالمستشفى الإندونيسي التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي قبل قليل.

وأكد مدير عام الصحة في غزة أن "ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي جريمة حرب أفظع وأشد مما قام به في مجمع الشفاء".

وكثف الجيش الإسرائيلي الليلة غاراته بشكل متواصل على قطاع غزة، وطالت الغارات والقصف المربعات السكنية، والمستشفيات ومحيط مراكز إيواء النازحين، ما أوقع شهداء واصابات في مختلف مناطق قطاع غزة.

وقالت مصادر إن القصف طال جباليا البلد ومخيم جباليا ومنطقة الشيخ زايد، شمال القطاع، بالإضافة إلى منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ومنطقة وادي غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب على قطاع غزة إلى أكثر من 14854 قتيلًا بينهم أكثر من 6150 طفلًا وأكثر من 4 آلاف امرأة.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن عدد الإصابات زاد عن 36 ألف إصابة، أكثر من 75% منها من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، أو أن مصيرهم ما زال مجهولا بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.