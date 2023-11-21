أخبار مصر: حماس ترد على قطر بشأن الصفقة، قمة استثنائية لـ بريكس حول غزة، موقف ثلاثي المنتخب المستبعدين من أمم إفريقيا

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

إسماعيل هنية: حماس سلمت ردها لقطر والوسطاء بشأن الصفقة ونقترب من التوصل لاتفاق الهدنة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية في بيان أرسله أحد مساعديه لرويترز إن الحركة تقترب من التوصل لاتفاق الهدنة مع إسرائيل.

استشهاد 17 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم النصيرات بغزة

استشهد 17 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مشيرة إلى أن القصف العنيف في مخيم النصيرات كان "حزاما ناريا" استهدف محيط محطة توليد الكهرباء.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل وإصابة 7 ضباط وجنود خلال المعارك في شمال غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين برصاص المقاومة في المعارك شمال قطاع غزة.

بشكل نهائي، اتحاد الكرة يحدد مصير فتوح وصبحي مع المنتخب حال استمرار أزمتهما مع الزمالك

فجر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح مع منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإيقافهما وعرضهما للبيع بعد واقعة مغادرتهما معسكر الفريق الأبيض عشية مباراة زد إف سي في الدوري الممتاز، والتي خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وزير الدفاع الأمريكي لزيلينسكي: حربك مع روسيا صعبة ومرهقة ولا نملك عصا سحرية لإنقاذك

قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا تملك "عصا سحرية" لأوكرانيا في الصراع مع روسيا.

اليوم، قمة استثنائية لـ"بريكس" حول غزة بمشاركة بوتين والأمين العام للأمم المتحدة

تترأس جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة "بريكس" التي تضمها إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين، تخصص لبحث "الوضع في غزة والشرق الأوسط"، وفق ما ذكرت الرئاسة في بريتوريا.

آخر كلام، موقف فيتوريا من استبعاد ثلاثي المنتخب من بطولة أمم إفريقيا

حسم خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، حقيقة ما تردد في الأيام الماضية، عن نية البرتغالي روي فيتوريا استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من حساباته في بطولة أمم أفريقيا للكبار، التي تنطلق فعالياتها في يناير المقبل بدولة كوت ديفوار.

الخصاونة: تهجير الفلسطينيين للأردن إعلان حرب وكل الخيارات مطروحة إن لم تلتزم إسرائيل

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن "غياب الحل السياسي في فلسطين، سيؤدي إلى الانتقال من دوامة العنف إلى انفجار أكبر".

هل تصل مياه سد النهضة إلى مصر بعد التخزين الخامس؟ خبير يجيب وفقا للتصميم الهندسي

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة آخر تطورات سد النهضة الهندسية، قائلًا: "جرت دراسات سد النهضة الأولى بواسطة مكتب الاستصلاح الأمريكي عام 1964، وتم وضع حجر الأساس 2 أبريل 2011".

خوفا من الحوثيين، سفينتان تابعتان لرجل أعمال إسرائيلي تغيران مسارهما في خليج عدن

غيرت سفينتان تابعتان لشركة شحن تابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر مسارهما في منطقة خليج عدن على سواحل اليمن.

سيف زاهر: قرار نهائي من الزمالك بشأن محمد صبحي ومفأجاة عن بديله

أكد الإعلامي سيف زاهر أن مسؤولي نادي الزمالك، اتخذوا قرارًا نهائيًّا بعدم تجديد عقد محمد صبحي حارس مرمى الفريق، بعد أزمته الأخيرة وقرار المجلس الأبيض بعرضه للبيع.

من البلوفرات إلى الجواكت والبالطو، أسعار الملابس الشتوي 2024 بالمحال التجارية (فيديو وصور)

أيام قليلة تفصلنا عن بدء فعاليات تخفيضات الجمعة البيضاء في المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية التي يقبل المواطنون على شراء مستلزماتهم وخاصة الملابس الشتوية مع بدء التغيرات الجوية، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.

فيدان يعلن انضمامه إلى لقاء موسكو حول غزة بمشاركة وزراء خارجية 6 دول عربية وإسلامية

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن وزراء خارجية سبع دول شكلوا مجموعة اتصال بشأن الوضع في قطاع غزة، ويعتزمون زيارة موسكو في إطار جولة دبلوماسية.

طائرة عسكرية أمريكية عملاقة تنحرف عن المدرج وتسقط في البحر (فيديو)

أعلن موقع Hawaii News Now الإخباري، أن طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية انحرفت عن المدرج وانتهى بها الأمر في المياه قبالة سواحل هاواي.

مدبولي أمام النواب اليوم للرد على طلبات بشأن إجراءات منع تهجير أهالي غزة

تنظر الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، 16 طلب إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في شأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

خبراء ينتقدون طريقة المقاطعة للشركات الداعمة لإسرائيل: عشوائية وتضر بالاقتصاد المصري

دشَّن عدد من المواطنين في الدول العربية والإسلامية حملات مقاطعة للمنتجات التي تدعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتسببت هذه الحملات في حالة من الجدل بين المؤيدين لها والمعارضين لمدى فاعليتها وتأثيرها في صناع القرار.



اللقطات الأولى لحريق محول كهرباء ملاهي أطفال بمنطقة العجيزي في طنطا (فيديو)

حصلت "فيتو" على فيديو خاص يكشف اللحظات الأولى لحريق محول كهرباء الألعاب الترفيهية الخاصة بالملاهي بمنطقة العجيزى التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية، دون وقوع خسائر في الأرواح.

عفت نصار يحرض الأندية على أحمد فتوح: عليه علامات استفهام كثيرة

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن قرار مجلس الإدارة عليه التمسك بقراره بشأن عرض أحمد فتوح للبيع، لأن التراجع عنه لن يكون جيدًا بالنسبة للفريق في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن أي نادٍ يريد التعاقد معه في يناير، عليه التقدم بعرض رسمي، ومن ثم الموافقة عليه، حتى لا يخسر النادي واللاعب.

دع الناس يموتوا، تحقيق يكشف عن الوجه الآخر لرئيس الوزراء البريطاني

كشف تحقيق أجرته بريطانيا بشأن طريقة تعامل السلطات مع جائحة كوفيد-19 الإثنين أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال إن على الحكومة أن "تدع الناس يموتوا" خلال الجائحة بدلًا من فرض إغلاق ثان شامل.

اليوم، بدء التقديم على شقق الإسكان بالتقسيط حتى 15 سنة

يبدأ اليوم الثلاثاء التقديم وحجز شقق الجهاز المركزي للتعمير، ويطرح الجهاز 52 وحدة سكنية (كاملة المرافق - نصف تشطيب، بمساحات مختلفة تتراوح بين 67.9 و96.3 م2)، جاهزة للتسلم خلال شهر فبراير المقبل، بالبلوك رقم 21، بالمجاورة الأولى، بالمجتمع السكني الجديد – أطلس – حلوان، وذلك للبيع بأسعار تنافسية، وتيسيرات كبيرة في السداد.