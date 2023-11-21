إسماعيل هنية: حماس سلمت ردها لقطر والوسطاء بشأن الصفقة ونقترب من التوصل لاتفاق الهدنة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية في بيان أرسله أحد مساعديه لرويترز إن الحركة تقترب من التوصل لاتفاق الهدنة مع إسرائيل.



وأضاف هنية “سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة”.



اتفاق الأسرى

وأفاد إعلام عبري: أن اتفاق تبادل المحتجزين بات وشيكًا، خاصة مع تخفيض جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد قوات الاحتياط التي استدعاها للمشاركة في الحرب على قطاع غزة.

Advertisements

كما تعتقد الولايات المتحدة أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يضمن إطلاق سراح بعض الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بينما يتواصل هجوم الجيش الإسرائيلي على غزة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين إنه يعتقد أن الاتفاق قريب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي عن الاتفاق “نحن أقرب الآن مما كنا عليه من قبل”.

واحتجزت حركة حماس حوالي 240 شخصًا خلال هجومها على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر الماضي فيما هُرف بـ”طوفان الأقصى”.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقرها جنيف، في بيان إن ميريانا سبولجاريك رئيسة اللجنة التقت في قطر أمس الاثنين مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية” المتعلقة بالصراع. كما التقت بشكل منفصل مع السلطات القطرية.

وقالت المنظمة إنها لم تشارك في المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح المحتجزين. لكنها أضافت أنها مستعدة “لتسهيل أي إطلاق سراح مستقبلي يتفق عليه الطرفان” باعتبارها وسيطًا محايدًا.

ويدور الحديث عن صفقة وشيكة تتعلق بالمحتجزين منذ أيام.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي نقلًا عن مسؤول مطلع على المحادثات أن وسطاء قطريين يسعون للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح 50 محتجزًا مقابل هدنة لمدة ثلاثة أيام من شأنها تسهيل وصول شحنات المساعدات الطارئة للمدنيين في غزة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج في برنامج “هذا الأسبوع” على شبكة “إيه.بي.سي” يوم الأحد إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق “في الأيام المقبلة” بينما قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن النقاط الشائكة المتبقية “بسيطة للغاية”.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم السبت أنه جرى التوصل إلى اتفاق لكن البيت الأبيض وإسرائيل نفيا ذلك.

وقال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض لبرنامج “لقاء مع الصحافة” الذي تبثه شبكة “إن.بي.سي” يوم الأحد “نحن حقا بحاجة إلى الالتزام بالشعار القائل إنه لا يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.

وأضاف فاينر “المفاوضات الحساسة مثل هذه يمكن أن تنهار في اللحظة الأخيرة”.

وحث أقارب بعض الأشخاص الذين تحتجزهم حماس في غزة المشرعين الإسرائيليين اليمينيين أمس الاثنين على عدم المضي قدمًا في تطبيق عقوبة الإعدام المقترحة على النشطاء الفلسطينيين الأسرى، قائلين إن مجرد الحديث عن ذلك قد يعرض المحتجزين الإسرائيليين للخطر.

واجتاحت إسرائيل قطاع غزة لاستهداف حماس ردًّا على هجوم ردًّا على طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر وهو اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الذي بدأ منذ 75 عامًا.

ومنذ ذلك الحين، قالت حكومة حماس التي تدير قطاع غزة إن ما لا يقل عن 13300 فلسطيني قتلوا، من بينهم 5600 طفل و3550 امرأة على الأقل، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

وقالت حركة حماس على حسابها على تطبيق تيليجرام أمس الإثنين إنها أطلقت وابلًا من الصواريخ باتجاه تل أبيب. كما تحدث شهود عن إطلاق صواريخ على وسط إسرائيل.