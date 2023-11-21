الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

طائرة عسكرية أمريكية عملاقة تنحرف عن المدرج وتسقط في البحر (فيديو)

طائرة أمريكية، فيتو
طائرة أمريكية، فيتو

أعلن موقع Hawaii News Now الإخباري، أن طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية انحرفت عن المدرج وانتهى بها الأمر في المياه قبالة سواحل هاواي.

وقع الحادث حوالي الساعة 1:57 مساء، أثناء محاولة هبوط الطائرة العسكرية بوينج "بي-8 بوسيدون"، حيث انحرفت عن المدرج وانتهى بها المطاف في المياه الضحلة قبالة سواحل هاواي، بحسب ما كشف موقع "هاواي نيوز ناو". 

وأضاف الموقع: "انتهى الأمر بطائرة كبيرة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الضحلة لخليج كانيوهي بعد خروجها عن المدرج في قاعدة بحرية في هاواي".

وبحسب مصادر الموقع، فقد سقطت الطائرة جزئيًّا في الماء، وكان على متنها تسعة أشخاص، وصلوا جميعا لاحقا إلى الشاطئ مصابين بجروح ورضوض طفيفة.

Advertisements

وأشار الموقع إلى أن الحادث وقع بطائرة بوينج P8 بوسيدون، المصممة لتنفيذ مهمات المراقبة والدوريات.

ولم يرد أي تعليق عن المؤسسة العسكرية الأمريكية حول الحادث، كما لم يذكر خبر الموقع أسباب وقوع الحادث.

توصف طائرة بوينغ "بي-8 بوسيدون" بأنها طائرة مراقبة ودوريات عسكرية.

وقال خبير الطائرات بيتر فورمان إن المدرج في كانيوهي أقصر، وربما لعب الطقس السيئ والرياح دورًا أيضًا.

وقال فورمان: "من المحتمل أن الطيار لم يهبط بالطائرة في المكان الذي أراده بالضبط على المدرج.. من المحتمل أن يكون مزيجًا من كل هذه العوامل مجتمعة".

وأفاد الموقع الإخباري بأن التحقيق في الحادث مستمر.

 

إسقاط طائرة فى البحر الأحمر

والأربعاء الماضي كشفت مصادر أمريكية، أن سفينة تابعة للبحرية أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من اليمن في البحر الأحمر.


وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز الإخبارية " أن هذه هي المرة الثانية التي تُسقط فيها أمريكا مقذوفات بالقرب من سفنها الحربية منذ اندلاع حرب غزة.

وذكرت المصادر الأمريكية، أن المدمرة الأمريكية توماس هودنر من فئة أرلي بيرك أسقطت الطائرة المسيرة في وقت سابق.

 

استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر

ولم يفصح المسؤولان عما إذا كانت الطائرة المسيرة مسلحة، أو مدى اقترابها من السفينة قبل إسقاطها.  

وكانت قد هددت جماعة "الحوثي" في اليمن، باستهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر.

وتحدث زعيم  جماعة الحوثي، عبد الملك بدرالدين الحوثي، بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد في اليمن، وقال إن الشهداء مدرسة نموذجية تجسد لنا قيم الإسلام ومبادئه، وفي كل عام نحرص على إحياء ذكراهم، عرفانًا بحقهم واعترافًا بأهمية ما يتحقق في واقعنا كثمرة لعطائهم.

وتابع: ‌‎‌"مأساة الشعب الفلسطيني الكبيرة موجودة منذ 70 عامًا، وغزة تعيش حاليًّا جرائم إبادة جماعية وقتل بدم بارد للناس حتى في مساجدهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومدارس المنظمات الأممية التي لجأوا إليها".

 

مدبولي أمام النواب اليوم للرد على طلبات بشأن إجراءات منع تهجير أهالي غزة

اليوم، قمة استثنائية لـ"بريكس" حول غزة بمشاركة بوتين والأمين العام للأمم المتحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طائرة استطلاع سواحل هاواي الطائرة طائرة بوينج إسقاط طائرة فى البحر الأحمر إسقاط طائرة فى البحر الأحم

مواد متعلقة

مدبولي أمام النواب اليوم للرد على طلبات بشأن إجراءات منع تهجير أهالي غزة

اليوم، قمة استثنائية لـ"بريكس" حول غزة بمشاركة بوتين والأمين العام للأمم المتحدة

نكبة جديدة بالألوان.. نزوح أهالي قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب يعيد التاريخ 75 عاما إلى الوراء

نتنياهو: الحرب لن تتوقف في غزة وعودة المحتجزين مهمة مقدسة

الأكثر قراءة

بزيادة 1000 جنيه، أسعار الزيت الخام تواصل الارتفاع في الأسواق

ليلى مراد، اكتشفها محمد كريم وشجعتها أم كلثوم على الغناء، وهذه أمنيتها التي لم تتحقق

فيدان يعلن انضمامه إلى لقاء موسكو حول غزة بمشاركة وزراء خارجية 6 دول عربية وإسلامية

طائرة عسكرية أمريكية عملاقة تنحرف عن المدرج وتسقط في البحر (فيديو)

اليوم، منتخب الشباب يواجه المغرب في ختام بطولة شمال أفريقيا

الخطيب يضع شروط إقالة «كولر».. أزمة جديدة تواجه موديست فى الأهلى.. ومخطط كهربا للهروب من أزمة الغرامة.. كواليس تراجع نجوم الأهلى عن إصدار بيان دعم خالد بيبو

هل تصل مياه سد النهضة إلى مصر بعد التخزين الخامس؟ خبير يجيب وفقا للتصميم الهندسي

شيماء عمران تبهر لجنة تحكيم إكس فاكتور، وحنين الشاطر تشعل غيرة أنغام (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

طائرة عسكرية أمريكية عملاقة تنحرف عن المدرج وتسقط في البحر (فيديو)

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

المزيد

خدمات

المزيد

إذا كنت ترغب فى قرض شخصي، هل يمكن التقدم الى جهاز تنمية المشروعات؟

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20-11-2023 في ختام التعاملات

زيادة أسعار المعدن الأصفر اليوم، الجنيه الذهب يتخطى حاجز الـ 22 ألف جنيه

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

المزيد

انفوجراف

مصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية