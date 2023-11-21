طائرة عسكرية أمريكية عملاقة تنحرف عن المدرج وتسقط في البحر (فيديو)

أعلن موقع Hawaii News Now الإخباري، أن طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية انحرفت عن المدرج وانتهى بها الأمر في المياه قبالة سواحل هاواي.

وقع الحادث حوالي الساعة 1:57 مساء، أثناء محاولة هبوط الطائرة العسكرية بوينج "بي-8 بوسيدون"، حيث انحرفت عن المدرج وانتهى بها المطاف في المياه الضحلة قبالة سواحل هاواي، بحسب ما كشف موقع "هاواي نيوز ناو".

NEW: A U.S. Navy P8-A Poseidon plane overshoots runway, landing in Kaneohe Bay, Hawaii.



The incident happened at 2 p.m. Hawaii Time, and the military aircraft is currently floating in the ocean.



All nine people on board the aircraft survived and swam to the shore.



The… pic.twitter.com/PTguegrDsw — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) November 21, 2023

وأضاف الموقع: "انتهى الأمر بطائرة كبيرة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الضحلة لخليج كانيوهي بعد خروجها عن المدرج في قاعدة بحرية في هاواي".

وبحسب مصادر الموقع، فقد سقطت الطائرة جزئيًّا في الماء، وكان على متنها تسعة أشخاص، وصلوا جميعا لاحقا إلى الشاطئ مصابين بجروح ورضوض طفيفة.

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وأشار الموقع إلى أن الحادث وقع بطائرة بوينج P8 بوسيدون، المصممة لتنفيذ مهمات المراقبة والدوريات.

ولم يرد أي تعليق عن المؤسسة العسكرية الأمريكية حول الحادث، كما لم يذكر خبر الموقع أسباب وقوع الحادث.

توصف طائرة بوينغ "بي-8 بوسيدون" بأنها طائرة مراقبة ودوريات عسكرية.

وقال خبير الطائرات بيتر فورمان إن المدرج في كانيوهي أقصر، وربما لعب الطقس السيئ والرياح دورًا أيضًا.

وقال فورمان: "من المحتمل أن الطيار لم يهبط بالطائرة في المكان الذي أراده بالضبط على المدرج.. من المحتمل أن يكون مزيجًا من كل هذه العوامل مجتمعة".

وأفاد الموقع الإخباري بأن التحقيق في الحادث مستمر.

إسقاط طائرة فى البحر الأحمر

والأربعاء الماضي كشفت مصادر أمريكية، أن سفينة تابعة للبحرية أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من اليمن في البحر الأحمر.



وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز الإخبارية " أن هذه هي المرة الثانية التي تُسقط فيها أمريكا مقذوفات بالقرب من سفنها الحربية منذ اندلاع حرب غزة.

وذكرت المصادر الأمريكية، أن المدمرة الأمريكية توماس هودنر من فئة أرلي بيرك أسقطت الطائرة المسيرة في وقت سابق.

استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر

ولم يفصح المسؤولان عما إذا كانت الطائرة المسيرة مسلحة، أو مدى اقترابها من السفينة قبل إسقاطها.

وكانت قد هددت جماعة "الحوثي" في اليمن، باستهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر.

وتحدث زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك بدرالدين الحوثي، بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد في اليمن، وقال إن الشهداء مدرسة نموذجية تجسد لنا قيم الإسلام ومبادئه، وفي كل عام نحرص على إحياء ذكراهم، عرفانًا بحقهم واعترافًا بأهمية ما يتحقق في واقعنا كثمرة لعطائهم.

وتابع: ‌‎‌"مأساة الشعب الفلسطيني الكبيرة موجودة منذ 70 عامًا، وغزة تعيش حاليًّا جرائم إبادة جماعية وقتل بدم بارد للناس حتى في مساجدهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومدارس المنظمات الأممية التي لجأوا إليها".