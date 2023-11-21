الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

فيدان يعلن انضمامه إلى لقاء موسكو حول غزة بمشاركة وزراء خارجية 6 دول عربية وإسلامية

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، فيتو

 قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن وزراء خارجية سبع دول شكلوا مجموعة اتصال بشأن الوضع في قطاع غزة، ويعتزمون زيارة موسكو في إطار جولة دبلوماسية.

ونقلت صحيفة Star عن الوزير التركي أمس: "تم إنشاء مجموعة اتصال مكونة من سبع دول وهي تركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأردن ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية. هذه المجموعة التي تضم تركيا باشرت بتنفيذ نشاطاتها".

وتابع الوزير القول: "أمس كانت اللجنة في الصين، واليوم 21 نوفمبر في موسكو".

Advertisements

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية التركي قوله: "لم أتمكن من الذهاب أمس لأنني كنت في البرلمان، لكننا سنكون هناك اليوم وفي رحلات اللجنة القادمة".

ويشار إلى أن الوزير التركي، يسافر يوم الأربعاء إلى لندن وباريس للمشاركة في اجتماعات مجموعة الاتصال.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية عن إجراء مشاورات سياسية بين تركيا وروسيا في موسكو يوم 21 نوفمبر الجاري على مستوى نواب وزيري الخارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مجموعة اتصال قطاع غزة موسكو

الأكثر قراءة

بزيادة 1000 جنيه، أسعار الزيت الخام تواصل الارتفاع في الأسواق

ليلى مراد، اكتشفها محمد كريم وشجعتها أم كلثوم على الغناء، وهذه أمنيتها التي لم تتحقق

فيدان يعلن انضمامه إلى لقاء موسكو حول غزة بمشاركة وزراء خارجية 6 دول عربية وإسلامية

طائرة عسكرية أمريكية عملاقة تنحرف عن المدرج وتسقط في البحر (فيديو)

اليوم، منتخب الشباب يواجه المغرب في ختام بطولة شمال أفريقيا

الخطيب يضع شروط إقالة «كولر».. أزمة جديدة تواجه موديست فى الأهلى.. ومخطط كهربا للهروب من أزمة الغرامة.. كواليس تراجع نجوم الأهلى عن إصدار بيان دعم خالد بيبو

هل تصل مياه سد النهضة إلى مصر بعد التخزين الخامس؟ خبير يجيب وفقا للتصميم الهندسي

شيماء عمران تبهر لجنة تحكيم إكس فاكتور، وحنين الشاطر تشعل غيرة أنغام (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

طائرة عسكرية أمريكية عملاقة تنحرف عن المدرج وتسقط في البحر (فيديو)

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

المزيد

خدمات

المزيد

إذا كنت ترغب فى قرض شخصي، هل يمكن التقدم الى جهاز تنمية المشروعات؟

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20-11-2023 في ختام التعاملات

زيادة أسعار المعدن الأصفر اليوم، الجنيه الذهب يتخطى حاجز الـ 22 ألف جنيه

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

المزيد

انفوجراف

مصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية