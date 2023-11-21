فيدان يعلن انضمامه إلى لقاء موسكو حول غزة بمشاركة وزراء خارجية 6 دول عربية وإسلامية

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن وزراء خارجية سبع دول شكلوا مجموعة اتصال بشأن الوضع في قطاع غزة، ويعتزمون زيارة موسكو في إطار جولة دبلوماسية.

ونقلت صحيفة Star عن الوزير التركي أمس: "تم إنشاء مجموعة اتصال مكونة من سبع دول وهي تركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأردن ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية. هذه المجموعة التي تضم تركيا باشرت بتنفيذ نشاطاتها".

وتابع الوزير القول: "أمس كانت اللجنة في الصين، واليوم 21 نوفمبر في موسكو".

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ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية التركي قوله: "لم أتمكن من الذهاب أمس لأنني كنت في البرلمان، لكننا سنكون هناك اليوم وفي رحلات اللجنة القادمة".

ويشار إلى أن الوزير التركي، يسافر يوم الأربعاء إلى لندن وباريس للمشاركة في اجتماعات مجموعة الاتصال.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية عن إجراء مشاورات سياسية بين تركيا وروسيا في موسكو يوم 21 نوفمبر الجاري على مستوى نواب وزيري الخارجية.