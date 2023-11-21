خوفا من الحوثيين، سفينتان تابعتان لرجل أعمال إسرائيلي تغيران مسارهما في خليج عدن

أخبار غزة الآن، غيرت سفينتان تابعتان لشركة شحن تابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر مسارهما في منطقة خليج عدن على سواحل اليمن.

وذكرت قناة "إن بي سي" أن إحدى السفينتين غيرت وجهتها إلى سريلانكا بدلًا من ميناء مدينة "نشطون" اليمنية، بينما بقيت الأخرى في مكانها لعدة ساعات قبل أن تواصل طريقها.

واستولت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين السفينة "جالاكسي ليدر"، التي تنتمي إلى مجموعة رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر، في البحر الأحمر الأحد.

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ونشرت جماعة الحوثيين صورًا ومشاهد لعملية احتجاز سفينة "جالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، وذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

مشاهد توثق العملية العسكرية التي استهدفت السفينة الإسرائيلية

نشرت جماعة الحوثيين مشاهد توثق العملية العسكرية النوعية التي استهدفت السفينة الإسرائيلية ثم السيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين في جنوب البحر الأحمر، مشددا على أن هذا حدث خطير للغاية على المستوى العالمي.

بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة بالبحر الأحمر

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن السفينة التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر ليست إسرائيلية ولا تحمل إسرائيليين وتحمل طاقمًا مدنيًّا دوليًّا.

وأضاف جيش الاحتلال: "خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر حادث خطير، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثيون، والسفينة المخطوفة كانت متوجهة إلى الهند قادمة من تركيا".

اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر

بدورها، علقت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، على حادث اختطاف سفينة «جالاكسي ليدر» من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وقالت: "السفينة التي اختطفها الحوثيون مستأجرة من شركة إسرائيلية وعليها طاقم دولي"، مؤكدة أنها لم يكن على متنها أي إسرائيليين.

تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، إن دولة الاحتلال تدين بشدة "الهجوم الإيراني على سفينة دولية" في البحر الأحمر.

وتوقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هذا التحرك يعد تصعيدًا خطيرًا لـ"عدوانية" طهران، لافتًا إلى الهجوم على السفينة يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية".