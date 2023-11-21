الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبراء ينتقدون طريقة المقاطعة للشركات الداعمة لإسرائيل: عشوائية وتضر بالاقتصاد المصري

المقاطعة للشركات
المقاطعة للشركات الداعمة لإسرائيل،فيتو

دشَّن عدد من المواطنين في الدول العربية والإسلامية حملات مقاطعة للمنتجات التي تدعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتسببت هذه الحملات في حالة من الجدل بين المؤيدين لها والمعارضين لمدى فاعليتها وتأثيرها في صناع القرار.

 

المقاطعة سلاح فعال إذا أجيد استخدامه

ويرى وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن المقاطعة سلاح فعال إذا أجيد استخدامه، فالمقاطعة لها دورًا تاريخيًّا عندما كان قاطع المصريون البضائع الانجليزية من أجل الوقوف بجوار الزعيم سعد زغلول، كما كانت لها أدوار كبيرة في حملات ضد اللحوم أو السيارات ولكن المقاطعة يجب أن تكون سلاح منضبط وواضح وموجه، أما المقاطعة المنتشرة حاليًّا على وسائل التواصل الاجتماعي فهي عشوائية غير محددة المعالم او التفاصيل حيث أنه لا يوجد معيار معين للسلع والمنتجات والخدمات التي يتم الإعلان عنها من أجل مقاطعتها.

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المقاطعة يجب أن تكون محددة

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ فيتو، أنه لكي تنجح المقاطعة يجب أن تكون محددة من مكان معلوم وفي الغالب يكون من إحدى كيانات المجتمع المدني حيث يتم تحديد الهدف من المقاطعة في حينها وتتم مراجعة تأثيرها كل فترة كما تتم مراجعة اسماء السلع والشركات التي ستتم مقاطعتها ويتفاوض مع من يتم مقاطعتهم للوصول إلى حلول وكل هذه الأمور غير متوفرة حاليًّا ولا يوجد معيار معين لهذه المقاطعة الحالية ولا نطاق معين حيث يمكن لأي شخص على وسائل التواصل الاجتماعي إضافة سلعة أو منتج جديد بداعي أنها تتفق مع أهداف المقاطعة في حين أنها لا تتفق في الواقع مع تلك الأهداف.

 

المقاطعة العشوائية لن يكون لها تأثير إيجابي

وأشار إلى أن المقاطعة العشوائية لن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ولكن على العكس تأثيرها سيكون سلبيًّا حيث إن الدولة المصرية تعمل على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وليست القضية بأن يكون المنتج مملوك لمستثمر مصري أو اجنبي ولكن العبرة أن يكون هذا المنتج مصنع في مصر من عدمه ولذلك يجب دعم المنتجات المصنعة محليا لكي تزيد من الاستثمارات المباشرة في السوق المصري ولا تتم مقاطعتهم، فضلا عن أن شراء العلامات التجارية لمنتجات مصرية تتم لإرضاء الجمهور الذي دفع مقدم الخدمة المحلي لشراء علامة أجنبية واليوم يتم معاقبتهم بدون ذنب.

وطالب الخبير الاقتصادي مقدمي الخدمات والمنتجات المصرية، تقديم منتجاتهم بجودة عالية لكي ترضي الجمهور والتوجه العام للمستهلك المصري وتكون منافسة قوية مع نظيراتها من العلامات التجارية العالمية، مؤكدا أن المقاطعة هي سلاح جيد ويعطي فرصة للمنتج المحلي في الظهور والمنافسة ولكن المقاطعة في صيغتها الحالية لكي تكون ناجحة تحتاج إلى إعادة مراجعة.

 

خسائر الدول المؤيدة للعدوان تصل إلى 2 تريليون دولار 

ومن جانبه قال أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي إن دعوات المقاطعة الشعبية للدول العربية والإسلامية لواردات الدول الداعمة لإسرائيل كأمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول اعتراضًا على الهجوم الوحشي لقوات الاحتلال على سكان غزة ومحاولة الإبادة والتهجير لهم مقدرا أن تصل خسائر الدول المؤيدة للعدوان إلى 2 تريليون دولار إذا ما أحسن تطبيقها.

وأضاف أنه في حال توجه ما يقرب من ملياري إنسان مسلم لمنتجات وشركات الدول الداعمة لإسرائيل فإن تلك الدول ستضطر لمراجعة مواقفها وتصحيحها حيث انها لن تستطيع تحمل ذلك.

وأشار إلى أن حجم صادرات أمريكا للدول العربية والإسلامية بلغ نحو 150 مليار دولار وأن حجم التبادل التجارى بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة العربية والإسلامية تزيد عن 300 مليار دولار خلال العام 2022 كما ان الصادرات الأوروبية إلى الدول العربية تعادل 3.7% من الصادرات الأوروبية الكلية وان ربع صادرات إسرائيل العسكرية اقتنتها الدول العربية بحوالي ثلاثة مليارات دولار.

 

واكد ابوبكر الديب ان أهم الصادرات الأمريكية للعالم العربي هي المنتجات الاستهلاكية والسيارات والمعلوماتية والمنتجات الزراعية والأغذية وخاصة القمح والصويا والذرة والمعدات  الثقيلة من السيارات والطائرات والمعدات الثقيلة من أسلحة ومعدات حربية والمنتجات الطبية من أدوية وأمصال لعلاج الامراض والأوبئة والحواسيب والأجهزة الالكترونية الحديثة والتكنولوجيا والمنتجات الطبية والصيدلة والأسلحة الثقلية والمعدات مثل الطائرات والسفن الحربية والتسليح وأجهزة الذكاء الاصطناعي، وألمح أن سلاح المقاطعة الشعبية الاقتصادية من أهم أدوات الشعوب لكبح جماح وأطماع الدول الكبرى ويجعلها تخضع للقانون الدولي واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها مشيرًا إلى أنه يمكن استبدال الواردات من تلك الدول بدول أخرى كالصين وروسيا وغيرها.

ويرى الخبير الاقتصادي أن تأثير المقاطعة إيجابي في الاقتصاد حيث سيعمل على دعم المنتج المحلي وتوطين لصناعة وزيادة الصادرات والدخل القومي والاحتياطي النقدي الأجنبي وينعش الجنيه ويخفف الضغط على الدولار.

 

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المقاطعة الاقتصاد المصري وليد جاب الله أبوبكر الديب خسائر داعمي إسرائيل خسائر داعمي إسرائيل من المقاطعة

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