الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل وإصابة 7 ضباط وجنود خلال المعارك في شمال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أخبار غزة الآن، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين برصاص المقاومة في المعارك شمال قطاع غزة.

وأضاف البيان أن جنديين في اللواء 699، بالفرقة 551 أصيبا بجروح خطيرة خلال معركة في شمال قطاع غزة.

كما أصيب ضابط في اللواء 17، وجندي من اللواء 46 وجندي آخر من اللواء 52، بجروح خطيرة خلال معركة في شمال قطاع غزة، بحسب البيان.

وقالت إن عناصر المقاومة أطلقت النار على قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب، واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم واعتقلت الشاب محمد ماهر عمارنة؛ بعد تخريب محتويات منزله.

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قوات الاحتلال الصهيوني قرية كفر 

وواصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لمدن غزة، حيث نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني قرية كفر عين برام الله.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عنيفة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت.

 

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها أبلغت دولة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إيقاف العنف ضد المستوطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 

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