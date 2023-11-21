سيف زاهر: قرار نهائي من الزمالك بشأن محمد صبحي ومفأجاة عن بديله

الزمالك، أكد الإعلامي سيف زاهر أن مسؤولي نادي الزمالك، اتخذوا قرارًا نهائيًّا بعدم تجديد عقد محمد صبحي حارس مرمى الفريق، بعد أزمته الأخيرة وقرار المجلس الأبيض بعرضه للبيع.

وأكد زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه على شاشة أون سبورت، أن الزمالك حصل على توقيع حارسين في الدوري الممتاز، أحدهما يلعب لأحد أندية الشركات المعروف عنه نجاحاته الكبيرة في اكتشاف المواهب وبيعها للأندية الكبيرة في إشارة لنادي إنبي وحارسه عبد العزيز البلعوطي.

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وأكد سيف زاهر أن الزمالك حصل بالفعل على توقيع البلعوطي، لكن دون أن يذكر اسمه، وأن الحارس بات على بعد خطوات قليلة جدا من نادي الزمالك، وسيكون بديل محمد صبحي، الذي قرر الزمالك عرضه للبيع ولن يستمر في نادي الزمالك.

عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي، فيتو

معسكر مغلق بالأسكندرية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الانتظام في معسكر مغلق بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقر معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني على خوض الزمالك لتدريبه يوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل السفر إلى الإسكندرية، للانتظام في معسكر مغلق.

ويخوض الزمالك تدريبه الختامي يوم السبت المقبل على ملعب فندق الإقامة، استعدادًا لمواجهة بطل ليبيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الزمالك يستعد لمواجهة أبو سليم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري بإستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقبل مواجهة الفريقين نسلط الضوء على محترفي الزمالك وأبو سليم الليبي قبل موقعة الأحد المقبل بالكونفدرالية.

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا.

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن الجهات الأمنية وافقت على حضور 30 ألف مشجع لـ مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.