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رياضة

عفت نصار يحرض الأندية على أحمد فتوح: عليه علامات استفهام كثيرة

فتوح لاعب الزمالك،
فتوح لاعب الزمالك، فيتو

الزمالك، أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن قرار مجلس الإدارة عليه التمسك بقراره بشأن عرض أحمد فتوح للبيع، لأن التراجع عنه لن يكون جيدًا بالنسبة للفريق في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن أي نادٍ يريد التعاقد معه في يناير، عليه التقدم بعرض رسمي، ومن ثم الموافقة عليه، حتى لا يخسر النادي واللاعب.

وقال نصار في تصريحات تليفزيونية: "يجب بيع أحمد فتوح بأي مبلغ مالي، والهدف هو إرساء قواعد من أجل السنوات المقبلة، سواء انتقل اللاعب لنادي الاتفاق السعودي أو أي نادٍ مصري، لأنه من الصعب أن يتم الاعتماد عليه من جانب معتمد جمال في المباريات القادمة".

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عفت نصار نجم الزمالك الأسبق، فيتو

وأضاف: "معتمد جمال ليست لديه صلاحية مخالفة قرار الإدارة الذي أعلن بيعه بشكل رسمي لذلك لن يتم الاعتماد عليه، والحل المثالي هو بيع عقد أحمد فتوح في يناير والاستفادة بالمقابل المالي، وأي نادٍ سيضم اللاعب فإنه يتعاقد مع عنصر عليه علامات استفهام كثيرة".

 

وواصل: "نفس الأمر بالنسبة لـ محمد صبحي ومصطفى الزناري، لا يجب التراجع عن القرار بشأن عرضهما للبيع، ومع اعترافي بجودة الثلاثي، لكن يجب أن يتم التمسك برحيلهم في الفترة المقبلة".

 

حصول الزمالك على قرض

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع الزمالك من الحصول على قرض مالي، لكن أعضاء مجلس الإدارة الحالي قالوا في تصريحات سابقة أن هناك (صندوق) وسيتم دعم النادي ماليًا من خلال شخصيات معينة، كما أكدوا أنه سيتم فتح باب القيد في يناير.

وتابع: "هناك أمور سوف يحاسب عليها مجلس الإدارة، وأتمنى آلا يفقد الجمهور الثقة في المجلس الحالي، عليهم الحصول على وقت كافٍ، وتم اختيار قامات مالية من أجل إنجاز المهام وحل المشكلات التي تواجه النادي، بالإضافة إلى أنني علمت أن هناك مشروعات إنشائية واستثمارية يتم العمل على استخراج الموافقات لها في الوقت الحالي ستساهم في زيادة مداخيل النادي، وكذلك العمل على فرع النادي بأكتوبر".

 

تقنين عقود اللاعبين

وأكد: "يجب إدارة ملف كرة القدم وتقنين عقود اللاعبين، لأن رواتبهم أصبحت تتخطى لاعبين في دوريات البرتغال، والبعض أصبح يتربح من تلك العقود لذلك لا يريد تخفيض عقود اللاعبين".

وأتم: "يجب خصخصة الكرة في الأندية وطرح الأسهم في البورصة، وإعطاء كل لاعب المبلغ الذي يستحقه فقط".

 

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