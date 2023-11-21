آخر كلام، موقف فيتوريا من استبعاد ثلاثي المنتخب من بطولة أمم إفريقيا

منتخب مصر، حسم خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، حقيقة ما تردد في الأيام الماضية، عن نية البرتغالي روي فيتوريا استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من حساباته في بطولة أمم أفريقيا للكبار، التي تنطلق فعالياتها في يناير المقبل بدولة كوت ديفوار.

وأكد الدرندلي في تصريحات تليفزيونية، أن هناك حديث دار بينه وبين البرتغالي روي فيتوريا على الطائرة خلال رحلة الفريق إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون، بشأن أزمة ثلاثي المنتخب المستبعد من معسكر الفراعنة.

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الاستبعاد مرتبط بمباراة سيراليون

وأوضح الدرندلي أن فيتوريا أكد له أن قراره باستبعاد الثلاثي من معسكر منتخب مصر قبل السفر إلى ليبيريا مرتبط فقط بمباراة سيراليون، ويبقى انضمامهم لصفوف الفريق في المعسكرات المقبلة مرتبطًا بمستواهم الفني والبدني مع أنديتهم في الفترة التي تسبق بطولة أمم إفريقيا.

وأضاف الدرندلي، فيتوريا مدرب محترم جدًّا ولا يشخصن الأمور أثناء عمله، وأن قراراته الانضباطية لا تحمل أى دوافع أو أسباب شخصية، وأن الرجل يهدف فقط إلى فرض الانضباط والالتزام داخل صفوف الفريق ونحن في مجلس الجبلاية ندعمه تمامًا في هذا الأمر.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

موعد إرسال قائمة أمم أفريقيا النهائية

لقي الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًّا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يخطره فيه بمواعيد إرسال قائمة منتخب مصر بأسماء اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أفريقيا للكبار، التي تنطلق فعالياتها في شهر يناير المقبل.

وتضمن خطاب الكاف، موعد إرسال القائمة المبدئية التي تضم 55 لاعبا، وتحدد موعد إرسالها يوم 14 ديسمبر المقبل.

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبًا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبًا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبًا بدلًا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة

وصلت إلى القاهرة بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، عائدة من ليبيريا، التي استضافت مباراته أمام نظيره منتخب سيراليون، أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وعادت بعثة الفراعنة ستعود بالكامل إلى القاهرة، بما فيها جميع اللاعبين المحترفين، الذين يحصلون على يوم راحة مع أسرهم وذويهم في القاهرة قبل العودة إلى أنديتهم في أوروبا والخليج.

وترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

منتخب مصر يفوز على سيراليون بثنائية

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم، على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا.