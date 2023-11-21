اليوم، قمة استثنائية لـ"بريكس" حول غزة بمشاركة بوتين والأمين العام للأمم المتحدة

أخبار غزة الآن، تترأس جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة "بريكس" التي تضمها إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين، تخصص لبحث "الوضع في غزة والشرق الأوسط"، وفق ما ذكرت الرئاسة في بريتوريا.

ودعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا "بوصفه رئيسًا لمجموعة دول البريكس إلى "عقد اجتماع استثنائي مشترك" حول الوضع في غزة عند الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش.

فلاديمير بوتين سيشارك في الاجتماع

أعلن الكرملين، من جانبه، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في الاجتماع.

وقال في بيان إنه "في 21 نوفمبر، سيشارك الرئيس الروسي في قمة استثنائية لبريكس (عبر تقنية الفيديو) لبحث النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي".

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وبعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، دعا الكرملين إلى وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية.

وحمَّل بوتين الولايات المتحدة مسؤولية النزاع الدامي، واتهمها باحتكار عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية لسنوات دون أن تنجح في إيجاد حلول.

إجراء تحقيق في الحرب الراهنة

ويفتتح رئيس جنوب إفريقيا التي طلبت الجمعة، إلى جانب أربع دول أخرى، من المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق في الحرب الراهنة، هذا الاجتماع الذي من المقرر أن تكون لكل دولة حاضرة فيه، كلمة، وفق بيان الرئاسة.

كما يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاجتماع الذي من المتوقع أن يعتمد القادة في ختامه "بيانًا مشتركًا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة".

وأعلنت حكومة جنوب إفريقيا مطلع نوفمبر استدعاء دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور، معبّرة عن "قلقها" إزاء "الفظائع" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وتعد بريتوريا منذ زمن مدافعًا شرسًا عن القضية الفلسطينية التي غالبًا ما يربطها حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم بنضاله ضد الفصل العنصري.