الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الدفاع الأمريكي لزيلينسكي: حربك مع روسيا صعبة ومرهقة ولا نملك عصا سحرية لإنقاذك

لويد أوستن وزير الدفاع
لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، قال  لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا تملك "عصا سحرية" لأوكرانيا في الصراع مع روسيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في كييف بعد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حسبما نقلت وسائل إعلام أوكرانية: "في صراع كهذا، لا توجد أسلحة يمكن أن تكون عصا سحرية".

ووفقًا لأوستن، تعتمد نتائج أوكرانيا في ساحة المعركة على قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام الأسلحة المختلفة التي توفرها الدول الغربية.

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وقال "إنها معركة صعبة ومرهقة وستستمر على هذا النحو".

 

غزة وأوكرانيا تحدد مصير الانتخابات الأمريكية

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الحرب الدائرة في كل من أوكرانيا وغزة قد تُشكِّل كلمة السر، والقول الفصل فيما ستؤول إليه نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة.


وقالت الصحيفة في تقرير، إن حالة الاقتصاد الأمريكي وشعور الأمريكيين بالرفاهية، الذي لا يمنح بايدن التقدير المستحق، كان العامل الحاسم الرئيس في معظم الانتخابات الرئاسية السابقة، لكن ما نراه الآن يدل على أن الصراع في غزة وأوكرانيا يعكران صفو السياسة الأمريكية ويتم استغلاله بالكامل من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما أن الأمريكيين، قبل فترة طويلة من الغزو الروسي، كانوا قد سئموا من الحروب التي لا نهاية لها. وعلى الرغم من عدم وجود جنود أمريكيين منخرطين في الصراع، إلا أن مليارات دولارات دافعي الضرائب يتم ابتلاعها من خلال دعم الهجوم الأوكراني المضاد الذي يبدو أنه قد توقف.

وتضيف الصحيفة أن الإدارة الجمهورية الجديدة تقول في مجلس النواب "يكفي".. إنهم لا يريدون إعطاء سنت آخر لأوكرانيا؛ ولا يستطيع بايدن تمويل جهود كييف الحربية من خلال حساب المصروفات النثرية في البيت الأبيض دون أن يوافق مجلس النواب على هذه الأموال.

وعلى الجانب الآخر، فإن ترامب وفريقه يستغلون كل موقف لإظهار أن الحرب اندلعت بمجرد أن استلم بايدن الحكم، وأن هذه الفوضى والحروب ما كانت لتحدث لو كان الرئيس الحالي هو ترامب.

وكان ترامب قال: "عندما كنت رئيسًا، كنت أبني علاقات مع بوتين، وأتناول الخبز مع كيم جونج أون، وأتحدث مع الرئيس شي رجلًا لرجل. عندما كنت رئيسًا، كان العالم مكانًا أكثر سلامًا".

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