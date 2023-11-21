الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رياضة

بشكل نهائي، اتحاد الكرة يحدد مصير فتوح وصبحي مع المنتخب حال استمرار أزمتهما مع الزمالك

أحمد فتوح ومحمد صبحي
أحمد فتوح ومحمد صبحي ثنائي نادي الزمالك، فيتو

منتخب مصر، فجر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح مع منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإيقافهما وعرضهما للبيع بعد واقعة مغادرتهما معسكر الفريق الأبيض عشية مباراة زد إف سي في الدوري الممتاز، والتي خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وأكد الدرندلي أن الأيام القادمة ستشهد تواصل مسؤولي اتحاد الكرة مع نظرائهم في الزمالك، لحل أزمة الثنائي فتوح وصبحي، كون اتحاد الكرة هو الأب الشرعي للكرة المصرية والمسؤول عن لاعبي المنتخبات الوطنية.

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مشاركة ثنائي الزمالك في أمم إفريقيا 

وعن مصير الثنائي فتوح وصبحي من المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار، التي تنطلق فعالياتها في في كوت ديفوار بشهر يناير المقبل، حال استمر إيقافهما وحرمانهما من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض، جاء رد الدرندلي حاسمًا، حيث أكد أن فيتوريا لن يضم أي لاعب لقائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا، طالما ابتعد عن المشاركة مع فريقه وهذا أمر طبيعي.

 

موعد إرسال قائمة أمم إفريقيا النهائية 

لقي الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًّا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يخطره فيه بمواعيد إرسال قائمة منتخب مصر بأسماء اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أفريقيا للكبار، التي تنطلق فعالياتها في شهر يناير المقبل.

وتضمن خطاب الكاف، موعد إرسال القائمة المبدئية التي تضم 55 لاعبا، وتحدد موعد إرسالها يوم 14 ديسمبر المقبل. 

 

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبًا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبًا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبًا بدلًا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

 

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة

وصلت إلى القاهرة بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، صباح أمس الإثنين، عائدة من ليبيريا، التي استضافت مباراته أمام نظيره منتخب سيراليون، أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وعادت بعثة الفراعنة ستعود بالكامل إلى القاهرة، بما فيها جميع اللاعبين المحترفين، الذين يحصلون على يوم راحة مع أسرهم وذويهم في القاهرة قبل العودة إلى أنديتهم في أوروبا والخليج.

وترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

 

منتخب مصر يفوز على سيراليون بثنائية

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم، على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا.

أرقام محمود تريزيجيه مع منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا

أرقام محمد الشناوي مع منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا

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