الخصاونة: تهجير الفلسطينيين للأردن إعلان حرب وكل الخيارات مطروحة إن لم تلتزم إسرائيل

أخبار غزة الآن ، قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن "غياب الحل السياسي في فلسطين، سيؤدي إلى الانتقال من دوامة العنف إلى انفجار أكبر".

وأكد الخصاونة في تصريح لقناة "العربية" السعودية أن "التهجير بالنسبة إلى الأردن هو إعلان حرب"، منوهًا بأن "كل الخيارات مطروحة إن لم تلتزم إسرائيل باستحقاقات اتفاقية السلام".

المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر

وشدد رئيس الوزراء على أن "الجيش الأردني يقوم بعمله الدستوري في حماية الحدود بشكل طبيعي".

"ما يحدث في #غزة جرائم حرب تؤسس لفجوة ما بين الأجيال"..رئيس الوزراء الأردني لـ #العربية: غياب الحل السياسي بـ #فلسطين ينقلنا من دوامة العنف لانفجار أكبر pic.twitter.com/OJqbdaona6 — العربية (@AlArabiya) November 20, 2023

وأكد الخصاونة أن "ما يحدث بغزة جرائم حرب تؤسس لفجوة ما بين الأجيال"، على حد تعبيره.

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وأكد أن "التصعيد بالضفة الغربية أو المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية "خط أحمر" وأن تهجير أهالي الضفة سيعتبر إخلالًا بمعاهدة السلام".

ونوه رئيس وزراء الأردن إلى أن جولة اللجنة العربية الإسلامية تهدف لإزالة الحصانة القانونية عن إسرائيل.

وأشار إلى أن "لدى الأردن بدائل لاتفاقية المياه والغاز مع إسرائيل ".

اختيار الفلسطينيين

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه على الفلسطينيين أن يختاروا من سيحكم غزة وليس للولايات المتحدة أن تحدد لهم ذلك.

وحدة غزة والضفة الغربية

ولفتت إلى أنها تطمح إلى وحدة بين غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية الحالية التي تقبل بها تمامًا لأداء هذا الدور.

الحرب في غزة

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في غزة لن تتوقف حتى عودة المحتجزين إلى بيوتهم وتدمير حركة حماس وضمان عدم وجود أي تهديد آخر من غزة.



وأكد نتنياهو، بعد لقائه مع عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، التزامه بتأمين إطلاق سراحهم، معتبرًا ذلك "مهمة مقدسة وعظيمة".

وقال في بيان: "لن نتراجع حتى يتم إعادتهم، وهذا هو من اختصاصي واختصاص حكومة الحرب".



وأضاف: "لقد استمعت إلى ألم العائلات. تحدثنا من قلب إلى قلب. شاركت معهم قدر ما استطعت حول الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية والتشغيلية التي تقودها على مدار الساعة"، لافتًا إلى أنه يفكر في الرهائن "طوال الوقت".



وتابع: "لن نتوقف عن القتال حتى نحضر رهائننا إلى ديارهم، وندمر حماس ونضمن أن لن يعود هناك تهديد من غزة مرة أخرى".