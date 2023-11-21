الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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هل تصل مياه سد النهضة إلى مصر بعد التخزين الخامس؟ خبير يجيب وفقا للتصميم الهندسي

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

سد النهضة ، كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة آخر تطورات سد النهضة الهندسية، قائلًا: "جرت دراسات سد النهضة الأولى بواسطة مكتب الاستصلاح الأمريكي عام 1964، وتم وضع حجر الأساس 2 أبريل 2011".


وكتب أستاذ الموارد المائية على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا قال فيه: "كان مقررًا افتتاح المرحلة الأولى بتشغيل توربينين فى نهاية 2014، والانتهاء من السد بأكمله فى 2017، إلا أن أول توربينين تم تشغيلهما في فبراير وأغسطس 2022 بتأخير 8 سنوات، وهما يعملان بصورة متقطعة، وحاليا متوقفين منذ منتصف سبتمبر الماضي".

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وأضاف: “انتهى التخزين الرابع في 9 سبتمبر 2023 عند منسوب 625 م بتخزين 24 مليار م3، بإجمالي تخزين 41 مليار م3، وعبور المياه أعلى الممر الأوسط”.

وتابع: "تم تعلية جانبي السد إلى منسوب 635-640 م ومتبقٍّ أقل من 10 م للوصول إلى المستوى النهائى 645 م وسعة تخزينية مقدارها 74 مليار م3، وفى حال ترك ممر أوسط (مفيض مفتوح بدون بوابات) عند منسوب 640 م فإن التخزين النهائي سوف يكون عند نفس المستوى بحد أقصى 64 مليار م"3.

 
الاستعدادات للتخزين الخامس والأخير

وأضاف: "بدأت أعمال الاستعدادات للتخزين الخامس والأخير نهاية أكتوبر الماضي بفتح بوابة التصريف الشرقية لتصريف المياه التي تتدفق أعلى الممر الأوسط بعد توقف التوربينين منتصف سبتمبر الماضي، إلا أن المياه ما زالت مستمرة أعلى الممر مما أدى إلى فتح بوابة التصريف الثانية لسرعة تجفيف الممر الأوسط، ويبلغ إجمالي التصريف اليومي حاليًّا حوالي 70 مليون م3، وبالفعل انخفضت كمية المياه أعلى الممر وسوف تتوقف اليوم أو غدًا".

وأكد أنه في ظل تعثر المفاوضات فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من رفع الممر الأوسط وجانبي السد إلى المستوى الأخير خلال عدة أشهر، وقد يصل التخزين الخامس إلى 23 مليار م3 دفعة واحدة وأخيرة، كما حدث هذا العام بتخزين 24 مليار م3".


واختتم: "في حال تشغيل التوربينين أو أي توربين آخر من الأحد عشر توربينًا الجاري تركيب بعضهم فإن مياه التشغيل سوف تصل إلى السودان ثم مصر".

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سد النهضة الدكتور عباس شراقي تطورات سد النهضة الهندسية الممر الاوسط تشغيل التوربينين

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